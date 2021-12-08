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Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину

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Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность, вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев, провокационный. Об этом 8 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США господина Байдена», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Говоря о перспективах вступления Киева в НАТО, российский лидер отметил, что в таком случае на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Он выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

Ранее, 7 декабря, состоялся разговор Путина и Джозефа Байдена по видеосвязи. В Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер. В ходе разговора американский лидер обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

В ответ на это российский президент подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Она отметила, что это является классической западной тактикой.

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