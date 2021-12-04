Захарова прокомментировала данные американских СМИ о «вторжении» РФ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 4 декабря, прокомментировала данные американских СМИ о якобы скором вторжении России на Украину.

«Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», — приводит ее слова «Коммерсант».

Она также отметила, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

«Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья», — заключила Захарова.

Ранее в этот день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Газета сослалась также на спутниковые снимки и сообщила, что силы РФ якобы сосредоточены в четырех точках.

Кроме того, газета отметила, что Россия якобы ведет информационную кампанию против Украины и НАТО, чтобы обвинить Украину в потенциальной эскалации.

Ранее в ряде западных СМИ уже заявляли о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».