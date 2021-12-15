Переговоры помощника госсекретаря США с Рябковым завершились

Переговоры помощника госсекретаря США Карен Донфрид с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым завершились.

Донфрид покинула здание МИД РФ, встреча продлилась около 40 минут.

Сегодня она также должна встретиться с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Помощник госсекретаря прибыла утром 15 декабря в МИД России для переговоров с Рябковым. Стороны планировали обсудить вопрос о гарантиях безопасности РФ.

Как отмечал ранее Рябков, в ходе встреч с Донфрид ей представят логику и конкретику российской идеи о гарантиях безопасности. Одной из тем обсуждения также называлась Украина, которую Донфрид посетила до визита в Москву.

О том, что Донфрид посетит Москву и Киев 13–15 декабря, стало известно 11 декабря. После этого она должна отправиться в Брюссель, где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.

14 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры НАТО вблизи России.

13 декабря, Рябков заявил, что если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. По его словам, РФ опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

Ранее, 8 декабря, высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

В тот же день президент РФ заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.