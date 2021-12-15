Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла утром 15 декабря в МИД России для переговоров с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Ожидается, что стороны обсудят вопрос о гарантиях безопасности России. Как отмечал ранее Рябков, в ходе встреч с Донфрид ей представят логику и конкретику российской идеи о гарантиях безопасности. Одной из тем обсуждения также называлась Украина, которую Донфрид посетила до визита в Москву.

О том, что Донфрид посетит Москву и Киев 13–15 декабря, стало известно 11 декабря. После этого она должна отправиться в Брюссель, где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.

13 декабря, Рябков заявил, что если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. По его словам, РФ опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения. Отмечалось, что Ниинистё выразил серьезную озабоченность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

Ранее, 13 декабря, российский лидер провел телефонную беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В ответ Путин заявил, что Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

Ранее, 8 декабря, высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

В тот же день президент РФ заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.