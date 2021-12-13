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МИД РФ предупредил о риске новой конфронтации с НАТО

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Если страны Североатлантического альянса (НАТО) не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Свобода вступления в союзы не может быть абсолютной»
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков — о том, почему в НАТО опасно принимать Украину, и дате следующей встречи Путина и Байдена

По его словам, РФ опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

«Будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США», — приводят «РИА Новости» слова Рябкова.

Отсутствие прогресса в решении этой проблемы дипломатическим путем приведет к тому, что ответ РФ будет военно-техническим, отметил дипломат.

10 декабря стало известно что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

В этот же день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, для Москвы такие действия являются «красной линией». По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

Глава Белого дома Джо Байден 8 декабря заявил, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. Он выразил готовность обсудить тему обеспокоенности, о которой говорит российская сторона относительно расширения НАТО.

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