NYT объяснила невозможность вступления Украины в НАТО в обозримом будущем

Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, хотя никто не опровергает право страны стремиться в альянс. Одна из причин тому — неуверенность европейских стран-участниц в выгодах от ее присоединения. Такое мнение опубликовала The New York Times в четверг, 13 января.

Обозреватели издания обратили внимание, что при многочисленных заявлениях администрации США о возможном включении Украины в НАТО президент Джо Байден в подобных высказываниях был крайне осторожен.

Издание уточняет, что Байден в последние годы стал скептически относиться к расширению военных обязательств США. После распада Советского Союза он убедил НАТО принять в состав Польшу, Венгрию и Чехию. Но в течение двух десятилетий войны в Ираке и Афганистане, по мнению экспертов, пыл Байдена к расширению НАТО значительно остыл.

Кроме того, Штатам и другим членам альянса совершенно не нравится, что на Украине не справляются с коррупцией. По информации организации Transparency International, страна занимает 117-е место из 180 по уровню коррупции.

НАТО хочет избежать усиления враждебности России. К тому же, пишут в заключении эксперты, у Москвы есть значительные экономические рычаги в отношении Европы — поставки газа. Так что мало кто в Европе решит совсем испортить отношения с РФ из-за Украины.

«Учитывая всё это, Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО — одобрению от всех 30 членов», — отметили в NYT.

По словам Дугласа Люта, бывшего посла США в НАТО, основное возражение будет заключаться в ответе на вопрос, действительно ли этот шаг поспособствует стабильности в Европе.

«Я думаю, бесспорно, что среди 30 членов не было бы консенсуса, хотя все союзники согласны с правом Украины стремиться в НАТО», — прокомментировал Лют.

11 января глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, замглавы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко заявил, что события в Казахстане свидетельствуют о необходимости ускорения вступления Украины в НАТО. По его мнению, если бы Украина не выбрала путь интеграции с НАТО и Евросоюзом (ЕС), она оказалась бы в похожей с Казахстаном ситуации.

Ранее, 16 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна хочет получить ответы на вопросы о вступлении в НАТО и ЕС, но Киев их не получает.