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Разведка США заявила о неуверенности в будущей агрессии РФ против Украины

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Разведка Соединенных Штатов не пришла к окончательным заключениям, что Россия собирается предпринять военные меры против Украины. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг, 13 января.

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«Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине», — сказал он на брифинге, запись выступления опубликована на странице Белого дома в Youtube.

Он также добавил, что США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией для укрепления безопасности Европы.

Пресс-конференция проведена по итогам завершения первого за два с половиной года заседания Совета Россия–НАТО.

13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что власти Украины стремятся выставить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны, чтобы оправдать свое бездействие по урегулированию ситуации.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины, которая ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Замминистра указал на то, что Киеву могут прийти в голову самые немыслимые вещи, поэтому нужно положить этому конец и «вернуть Украину к выполнению Минских соглашений по Донбассу».

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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