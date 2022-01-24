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В Кремле отреагировали на эвакуацию дипломатов США из Украины

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Действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Госдепа США, объявившего о начале эвакуации из Украины дипломатов и их семей.

«В целом констатируем и хотим обратить ваше внимание, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, я имею в виду фейки. Несколько дней назад был вброс, что Россия эвакуирует своих дипломатов. В итоге все свелось к рекомендации Госдепа», — сказал он журналистам.

Также в Кремле отметили «заявления НАТО об увеличении контингента и стягивании средств на восточный фланг».

«Все это приводит к росту напряжения. Это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Все происходит из-за того, что делают США, НАТО и той информации, которую они распространяют», — подчеркнул Песков.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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