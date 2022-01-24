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Госдеп разрешил уехать части дипперсонала и их семьям с Украины

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Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

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«Государственный департамент санкционировал добровольный отъезд сотрудников прямого найма США (USDH) и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи (EFM) из посольства в Киеве из-за сохраняющейся угрозы военных действий России», — следует из документа.

В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, стоит рассмотреть возможность выезда сейчас. Для того, чтобы покинуть страну, дипломатам предлагают воспользоваться частными транспортными средствами.

«Граждане США в Украине должны знать, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины», — подчеркнули в пресс-службе Госдепа.

21 января корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлисон рассказал, что Госдеп США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей своих дипломатов на Украине. При этом в самом Госдепе подобные сведения опровергли.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, 18 января сообщила о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. При этом она не смогла дать оценку причинам, по которым это должно было произойти.

За день до этого газета The New York Times также опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

При этом 22 января, министерство иностранных дел (МИД) Германии опровергло ранее появившиеся в СМИ сообщения о планах по эвакуации семей сотрудников немецкого посольства на Украине.

В тот же день замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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