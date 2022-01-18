Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы агрессии РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Об этом сообщили во вторник, 18 января, в МИД РФ.

Ранее во вторник по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия–НАТО.

«В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения», — указано в заявлении.

Вместе с тем в ходе переговоров Лавров вновь выделил принципиальные моменты в переданных Россией ранее проектах двустороннего договора с США и соглашениях с НАТО. В документах, как отметили в МИД РФ, «фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа неделимости безопасности».

В то же время Лавров и Блинкен обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время.

Ранее Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у них быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США. При этом министр обратил внимание на то, что Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.