Нет, нет и нет: что значит провал переговоров России и Запада

Москва расценивает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности как неудачные. С такой оценкой выступили в Кремле и МИД России . В Европе этим контактам также дали однозначную оценку, охарактеризовав реакцию альянса на предложения РФ как «предельно конкретный отказ». По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, учитывая то, насколько диаметральны позиции сторон, такой исход удивления вызывать не должен . Вместе с тем, пока ни Россия, ни альянс диалог не сворачивают — ясность о его перспективах появится на следующей неделе, когда Вашингтон и НАТО пришлют Москве свою реакцию «на бумаге» .

За пределы дипломатии

13 января в Вене состоялась третья и заключительная встреча переговорного марафона по гарантиям безопасности. Она прошла на полях ОБСЕ — в ее Постоянном совете. Это было спецзаседание в честь того, что председательство в организации на 2022 год переходит к Польше, — российские предложения по гарантиям безопасности были лишь частью этой встречи.

На ней постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич, представляя своим коллегам из 56 стран-участниц российские требования по гарантиям безопасности, в частности, заявил, что дестабилизация в регионе достигла предела и не последнюю роль в этом сыграла политика Штатов и альянса по сдерживанию России. Попытки же «замотать» переговоры по гарантиям лишь ухудшат ситуацию с безопасностью, подчеркнул дипломат.

Нет, нет и нет Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Новый председатель ОБСЕ, глава польского МИД Збигнев Рау на этом заседании сказал: «Риск войны в регионе ОБСЕ сегодня намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет». По оценке Александра Лукашевича, острота ситуации заключается именно в «экспансии натовского присутствия в Европе».

— Усилиями США и НАТО разрушены материальные основы европейской безопасности, — сказал дипломат, отвечая на вопрос «Известий», почему переговоры по гарантиям Москва решила запустить именно сейчас . — Дальше так продолжаться не может. Именно поэтому встал вопрос о юридически оформленных обязательных к исполнению гарантиях недопустимости военных сценариев и использования натовских инструментов против интересов России.

Как бы то ни было, разговор в ОБСЕ на исход консультаций по гарантиям уже особо не повлиял — оценки и заявления начали звучать еще во время встречи Постоянного совета. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переговоры, которые прошли на этой неделе в Женеве и Брюсселе, назвал неудачными . По принципиальным вопросам, которые Москва поставила перед Западом, есть разногласия — «это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов» , констатировал официальный представитель Кремля.

Прокомментировал он и предложение американских сенаторов ввести в отношении РФ санкции в случае ее нападения на Украину. Законопроект, который группа демократов внесла в Сенат 12 января, в день Совета Россия-НАТО, включает меры против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, членов правительства и представителей военного руководства страны. Дмитрий Песков сравнил такие санкции с разрывом отношений между странами, а их публикацию в день ключевых переговоров объяснил как априори бессмысленную «попытку оказать давление на Москву» .

На переговорах с США и НАТО Россия выдвинула три ключевых требования: 1. Нерасширение альянса на Восток; 2. Возвращение его вооруженных сил на позиции 1997 года; 3. Неразмещение у российских рубежей ударных вооружений. По словам дипломатов, ни от одного из этих аспектов Москва отказываться не намерена. Альянс выразил готовность обсуждать лишь третий пункт, категорически отринув первые два.

— Переговоры результата не принесли. Есть оценки [глав делегаций на переговорах] Сергея Рябкова и Александра Грушко — мол, деловые и профессиональные , — сказал «Известиям» профессор НИУ ВШЭ Евгений Бужинский. — Есть, конечно, пункты, по которым договориться вполне возможно, — учения, неразмещение ракет. Все же остальные российские требования были отвергнуты. Дальше все будет зависеть от Украин ы. Если с ее стороны пойдет эскалация, то России придется вмешиваться.

Такую возможность 12 января уже допустил глава российской делегации в Совете Россия-НАТО, замминистра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, РФ уже ощущает «реальные угрозы своей безопасности». «Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — резюмировал он после консультаций в Брюсселе.

Эту тему на следующий день продолжил его коллега, возглавлявший делегацию РФ на переговорах в Женеве, замминистра Сергей Рябков. В интервью каналу RTVI он сообщил, что если «дело пойдет совсем в направлении провоцирования России», Москва может прибегнуть к мероприятиям «по линии Военно-морского флота». «Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться» , — вместе с тем подчеркнул он.

До следующей недели

В Москве заявили, что к отсутствию результатов на этих консультациях были готовы. « Мы примерно понимали, какой будет разговор, — сказал 13 января в эфире «Первого канала» глава МИД РФ Сергей Лавров. — Но для нас было принципиально важно выполнить прямое поручение президента, который сказал, что мы обязаны самым жестким образом поставить эти вопросы , вопросы, которые касаются всей архитектуры европейской безопасности».

По словам Сергея Рябкова, тупиковость нынешней ситуации заключается в том, что Запад и Москва по-разному расставляют приоритеты — НАТО хочет обсуждать прежде всего те вопросы, которые, с точки зрения РФ, вторичны в сравнении с нерасширением альянса . «Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», — заявил дипломат, отметив при этом, что «диалог не прекращается», а «идет на разных уровнях и по разным линиям». «Надо продолжать настойчиво добиваться правильного движения, нужной эволюции с западной стороны. Мы этим будем заниматься», — резюмировал Сергей Рябков.

— У сторон изначально были диаметрально противоположные подходы, интересы и требования — поэтому неудивительно, что по итогам первой встречи они остались при своем , — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий. — Сейчас, насколько можно судить, Москва ждет письменного ответа США, на основании которого будет вестись дальнейшая работа. Но в целом, ситуация остается очень напряженной. Россия неоднократно говорила, что она против «забалтывания» этого процесса и не будет вести на этот счет бесконечные переговоры. Звучат предупреждения о военно-технических мерах. То есть если будет понятно, что процесс никуда не движется, будут приняты какие-то контрмеры. Но пока процесс продолжается .

Нет, нет и нет Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Сергей Рябков также прокомментировал новости об американских санкциях. «Мы найдем альтернативы, что бы ни было. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась под угрозами и при шантаже», — сказал он. На его выступление достаточно ярко отреагировали валютные рынки — рубль потерял против доллара 0,42%, а индекс Московской биржи упал на 2,2%.

Со стороны Запада к обмену сигналами подключился и Евросоюз, доселе не участвовавший в переговорах с Москвой. 13 января, выступая во Франции после неформальной встречи министров обороны союза, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия на свои требования получила «предельно конкретный отказ» .

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, будто в пику российскому требованию не расширять альянс, сказал 13 января, что организация может принять в свои ряды Финляндию и Швецию (обе страны заявляют о своем нейтралитете и не вступают в военные союзы). По словам генсека, Хельсинки и Стокгольм — «очень близкие партнеры», которые «соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах» и вступление которых в альянс «может произойти очень быстро». «Но должно быть политическое решение Швеции и Финляндии», — уточнил Йенс Столтенберг. Хельсинки и Стокгольм в очередной раз заявили, что вступать в альянс не планируют, но подчеркнули: такая возможность у них быть должна.