Пускать не велено: саммит в Женеве расстроил украинские власти

Женевский саммит России с США и НАТО стоит на первом месте в украинской политической повестке. Киев опасается того, что переговоры пройдут успешно, а потому активизировал требования предоставить современное оружие и ввести санкции против «Северного потока – 2». Подробности — в материале «Известий» .

Зеленский: «Ничего об Украине без Украины»

Киев неоднократно заявлял, что Москва и Вашингтон должны вести диалог об Украине только с участием ее представителей.

В начале декабря 2021 года в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном Владимир Зеленский выразил благодарность «стратегическому партнеру и союзнику — США — за постоянную поддержку (...) суверенитета и территориальной целостности [Украины]». При этом украинский президент сформулировал и свою позицию так: « Ничего об Украине без Украины ».

Спустя несколько дней Россия предложила США и НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности. Среди прочего в них значится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также предлагается не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Североатлантический альянс также призвали отказаться от планов на Украину.

Пускать не велено Фото: Global Look Press/Ryan Lucas

Президенты Владимир Путин и Джозеф Байден 30 декабря согласились, что необходимо дальнейшее обсуждение всех этих вопросов. Москва выдвинула условие: саммит, запланированный на 10–13 января, будет двусторонним.

— Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это всё в прениях и словоблудии, — заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков , возглавляющий в Женеве российскую делегацию.

Американские представители сели за стол переговоров. Требований о присутствии Киева заявлено не было. Так Вашингтон дал понять, что формат «об Украине без Украины» для американской власти приемлем, если не предпочтителен .

Требуют оружия и санкций

Осознав, что Украине придется узнавать о ходе и результатах переговоров, прямым образом связанных с ее дальнейшей судьбой, из СМИ, Зеленский попытался принять контрмеры.

Президент Украины призвал сенат США поддержать закон о санкциях против «Северного потока – 2». Министр обороны республики призвал Соединенные Штаты увеличить поставки оружия Киеву .

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в день начала переговоров в Женеве потребовал у страны пребывания отказаться от российского газопровода. Кроме того, дипломат пригрозил «последствиями» в случае отказа немцев предоставить Киеву новое вооружение. По его словам, «Германия несет моральную ответственность за будущее Украины».

Тогда же в центре Киева состоялась организованная сторонниками экс-президента Петра Порошенко антироссийская акция. Несколько десятков участников митинга потребовали от руководства США вести переговоры с Россией «только в международных судах».

— Все заявления Киева говорят о том, что там опасаются достижения договоренностей в Женеве. Если это случится, то у Вашингтона отпадет потребность в «услугах» нынешней украинской администрации. Однако США в целом не рассматривают Украину как государство, для которого им что-то нужно сделать , — заявил «Известиям» политолог Александр Дудчак.

Пускать не велено Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

По мнению эксперта, власти Соединенных Штатов вполне могут пренебречь пожеланиями украинской стороны, поскольку на кону стоит слишком многое. Договоренности, считает он, могут быть достигнуты и поданы Вашингтоном как соответствующие интересам всех сторон в разрезе начала большой разрядки.

— В этом плане интересы каких-то деятелей, которые сейчас исполняют роль руководства Украины, вообще никого в США не интересуют , — подытожил Дудчак.

По всем озвученным Киевом пунктам стороны в Женеве предварительно дали отрицательные ответы.

По данным СМИ, американский сенат, вероятнее всего, не утвердит законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». По сведениям журналистов, демократы, которые ранее высказывались в поддержку ужесточения запретительных мер, сигнализировали об изменении своей позиции.

В правящей Социал-демократической партии ФРГ заявили, что запуск «Северного потока – 2» не связан с политикой и соответствует желаниям немцев. Его скорейший ввод в эксплуатацию поддерживают около 60% жителей страны, следует из социологического опроса.

Несмотря на обещание США продолжать поставки оружия Киеву, они были поставлены на паузу. За день до начала дискуссии в Женеве в Госдепе США заявили, что «нет конкретных ответов о механизмах» передачи Украине зенитных ракетных комплексов «Стингер».

«Не последует изменения украинского политического ландшафта»

По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрия Суслова, ожидать от саммита даже контуров соглашения преждевременно.

— Как известно, Соединенные Штаты представят встречный список. Он был анонсирован и включает неприемлемые для России вопросы, такие как Крым, Донбасс, Абхазия и Южная Осетия. Скорее всего, в ходе этой встречи стороны только обменяются обоюдными претензиями и заявят о серьезности своих намерений. Возможно, что стороны могут обсудить некоторые вопросы деэскалации. Но могут сойтись во мнениях относительно механизмов деконфликтинга и поговорить о размещении ударных вооружений , ракет средней и малой дальности наземного базирования в Европе. Возможно было бы даже восстановление договора по ДРСМД в том или ином виде, в случае если это будет приемлемо для России.

По мнению эксперта, для Москвы важно не только и не столько договориться о неразмещении вооружений, сколько зафиксировать четкое обязательство о нерасширении НАТО на Восток. Поэтому, считает он, вряд ли России будут интересны какие-то соглашения о вооружениях, в том числе на Украине, без такого принципиального момента . Но это, полагает Суслов, будет решаться не в Женеве, а в Москве уже после саммита.

Пускать не велено Фото: REUTERS/Rafael Marchante

— Поскольку стороны вряд ли на чем-то принципиально сойдутся в Швейцарии, серьезного изменения украинского политического ландшафта не последует. Скорее всего, по итогам встречи США заявят, что остаются приверженными политике открытых дверей в НАТО и поддерживают стремление туда Украины. С другой стороны, уже начались и будут усиливаться разговоры о том, что судьбу Киева решают без него. И это может иметь весьма болезненные последствия для администрации на Украине , — подытожил преподаватель ВШЭ.

С ним солидарна эксперт Российского совета по международным делам Наталья Вяхирева.

— Пойдут ли США и НАТО на предоставление юридических гарантий нерасширения НАТО — вопрос открытый. Но важно понимать, что концепция расширения лежит в основе деятельности организации Североатлантического договора и вся логика ее деятельности выстраивается вокруг этого. Встреча в Женеве — это, скорее, возможность поиска точек соприкосновения между Россией и США. Хочется надеяться, что эти поиски приведут к устойчивому диалогу, а не к ухудшению ситуации в сфере безопасности, учитывая, что позиции России и США разнятся по ключевым аспектам повестки встречи, — сказала «Известиям» кандидат политических наук.