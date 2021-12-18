США ответят на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе

Соединенные Штаты собираются дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Отмечается, что в НАТО пытаются определить, являются ли предложения РФ первым шагом в переговорах или заведомо неприемлемыми требованиями. Как отметил источник издания, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

В Североатлантическом альянсе скептически отнеслись к инициативе России, хотя до этого подтверждали, что готовы вести переговоры с Москвой по вопросам европейской безопасности.

Ранее в этот день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет использовать в отношениях с Москвой комбинацию сдерживания и дипломатии. Он подчеркнул, что с Россией будут вестись переговоры даже если она не перестанет проявлять агрессию в отношениях с Украиной.

17 декабря замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия — НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.