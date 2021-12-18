Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США спрогнозировали перспективы диалога с Россией
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Мир
Канада снимет запрет на въезд из стран Африки
Общество
СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Мир
Президент Сербии обвинил политиков Европы в энергокризисе
Общество
В Новый год общественный транспорт Москвы будет бесплатным
Мир
США заявили об ожидании дипломатического прогресса вокруг Украины
Мир
В США заявили о подрывных действиях чиновников Трампа в борьбе с COVID-19
Мир
Госдеп заявил об открытости США для консультаций с РФ в формате НАТО и ОБСЕ

США ответят на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты собираются дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Гарантийное — в письмо: зачем в Москву приезжала замгоссекретаря США
И что стало главной темой ее визита

Отмечается, что в НАТО пытаются определить, являются ли предложения РФ первым шагом в переговорах или заведомо неприемлемыми требованиями. Как отметил источник издания, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

В Североатлантическом альянсе скептически отнеслись к инициативе России, хотя до этого подтверждали, что готовы вести переговоры с Москвой по вопросам европейской безопасности.

Ранее в этот день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет использовать в отношениях с Москвой комбинацию сдерживания и дипломатии. Он подчеркнул, что с Россией будут вестись переговоры даже если она не перестанет проявлять агрессию в отношениях с Украиной.

17 декабря замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия — НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021