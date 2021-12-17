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МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

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МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом 17 декабря сообщается в опубликованном внешнеполитическим ведомством документе.

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Уточняется, что любой участник соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление.

Действие договора прекратится для такого участника через 30 дней после получения депозитарием уведомления.

Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Альянс также отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Помимо прочего, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Кроме того, стороны подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников. Участники договора поддерживают диалог и взаимодействуют по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве, в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе.

Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций РФ и НАТО применяют механизмы срочных консультаций на дву-и многосторонней основе, включая Совет Россия–НАТО.

Кроме того, стороны исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников договора.

Как, в свою очередь, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО.

По его словам, Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако, подчеркнул дипломат, готовности к этому со стороны Запада нет.

Ранее, 16 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

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