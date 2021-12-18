США спрогнозировали перспективы диалога с Россией

Соединенные Штаты хотят использовать в отношениях с Россией комбинацию сдерживания и дипломатии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 17 декабря.

В ходе семинара в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations) Салливану задали вопрос, откажет ли Вашингтон России в переговорах, если страна не перестанет проявлять агрессию в отношениях с Украиной. Салливан ответил отрицательно и подчеркнул, что с Россией будут вестись переговоры.

«Значимый прогресс за столом переговоров, конечно, должен происходить в контексте деэскалации, а не эскалации, и очень трудно представить, что соглашения будут достигнуты, если мы будем продолжать наблюдать эскалацию. Но это, на мой взгляд, не должно останавливать нас от того, чтобы выражать нашу обеспокоенность России или чтобы Россия вышла и выразила свою обеспокоенность нам, как она это делала. Главным образом мы должны использовать комбинацию сдерживания и дипломатии, пытаясь понять, сможем ли мы добиться именно той деэскалации, к которой мы все стремимся», — ответил Салливан, запись мероприятия доступна на сайте телеканала C-SPAN.

17 декабря замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия — НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее в этот день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.