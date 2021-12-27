«Страны Запада взяли обязательство наращивать давление на Россию»

Украина и страны НАТО в ближайшее время могут повторить провокации в Черном море. Об этом в интервью «Известиям» заявил вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Он отметил: «юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе» стала «Крымская платформа», продвигаемая властями Украины как инструмент по «деоккупации полуострова». По словам политика, после принятия платформы уровень напряженности в регионе вырос существенно — участились диверсии в акватории и облеты самолетов НАТО над регионом, в том числе стратегических. Сдерживающий эффект оказали предложения РФ в адрес НАТО и США, опубликованные 15 декабря, подчеркнул постпред — в альянсе «задумались над дальнейшим шагом».

— Как вы оцениваете обстановку в Крыму и Черноморском регионе на фоне растущего напряжения на юго-востоке Украины?

— Первое, что отмечу, — корень этой проблемы был заложен Киевом еще в августе, когда Украина провела «Крымскую платформу». Не зря мы против нее боролись — сегодня очевидно, что ее нельзя было недооценивать. Это мы говорили всё время, у нас были достаточно частые, глубокие дискуссии с очень известными российскими экспертами по международным отношениям, политиками, которые убеждали — не стоит обращать на эту платформу внимания, что это какая-то очередная акция Киева, очередное сборище, оно, мол, ничего не значит.

Мы же доказывали, что это серьезный вопрос, потому что западные страны, НАТО и его сателлиты в рамках этой платформы, по сути, брали на себя письменное обязательство наращивать давление на Россию. Так оно и вышло: подписав документ, участники «Крымской платформы» — не просто так же она называется «платформа по деоккупации Крыма» — на протяжении последних двух-трех месяцев ведут активную работу по ее исполнению.

Отсюда и активные провокации в отношении и морского, и воздушного пространства в крымском регионе. Мы видим прямое воплощение этой политики на практике — и военные корабли натовские, которые близко подходят к Крыму, если помните, британский корабль «Дефендер» и вовсе пошел на нарушение границы. Это и участившиеся облеты их самолетов вблизи нашего пространства, в том числе стратегических, это и диверсии в отношении самой территории РФ.

Как видите, мы тогда неслучайно демонстрировали тревожную реакцию по поводу этой киевской инициативы и экспертное сообщество Крыма было единым. Ряд наших экспертов, общественных организаций ученых, а также Госсовет республики выступили с заявлениями, что вся эта затея с «Крымской платформой» может привести к серьезному обострению обстановки. Что сейчас и происходит.

— То есть «Крымская платформа» стала катализатором для эскалации?

— Платформа стала юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе. Она многослойная, многогранная, предусматривает комплексные действия против РФ. Это и нанесение нам постоянного беспокойства своей возросшей военной активностью, это и продолжение агрессивной риторики в отношении якобы нарушения прав человека в Крыму, это и безосновательные фальсификации по крымскотатарской теме. В числе первых в этой платформе есть пункт о якобы защите свободы судоходства в Черноморско-Азовском регионе, что можно трактовать как намерение продолжать провокации с судами в Керченском проливе, как это было в 2019 году.

— Реакция РФ на упомянутую провокацию в проливе 9 декабря как-то снизила активность альянса в регионе?

— На мой взгляд, пыл Запада в некоторой степени остудили два документа, которые российская дипломатия публично выдвинула 15 декабря. Это предложения к НАТО и США. Мы видим, что альянс и его партнеры проявляют растерянность, потому что понимают: любые их действия чреваты нежелательной для них реакцией, за которой последует военный и военно-технический ответ. Они этого не хотят. Их цель — находить обоснования для усиления санкций, постоянно Россию приводить в состояние возбуждения, устраивая провокации у границ, но без силового ответа. Российские предложения, мы это видим, изменили вектор размышлений Запада — сейчас они думают, как же быть дальше, как избежать жесткого ответа.

— То есть существует связь между «Крымской платформой» и последовавшими российскими предложениями НАТО и США?

— Платформа и ее реализация серьезно добавили напряженности в регионе. Это многостраничный документ о том, как разнообразными способами сдерживать развитие России. Как сдерживать наше растущее влияние на международной арене. Это проект создания многочисленных очагов напряженности вокруг нашего государства. Всё это взаимосвязанные вещи.

— По текущим сигналам, когда в Крыму ожидают следующих провокаций со стороны Украины или стран Запада? Ожидаете ли вы провокаций в период новогодних праздников?

— По времени точно не определить. Но я ожидаю их провокаций в любое время. Конечно, сейчас они задумались, перед ними наши предложения к НАТО и США. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации. И наш президент на большой пресс-конференции сказал, что «забалтывать процесс мы не дадим» — ответ по нашим предложениям нам нужен уже сейчас.

Говоря о возможных провокациях со стороны Украины в новогодний период, скажу так: если киевская власть хочет своему народу праздники испортить, потому что после их провокации напряжение может резко возрасти во всем регионе, то тем самым она еще раз покажет, как свой народ «любит». Надеюсь, в Киеве подумают, проконсультируются со своими кураторами, что делать, и не будут нагнетать обстановку.