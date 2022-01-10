Посол Украины пригрозил ФРГ из-за отказа продать стране оружие

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 10 января.

«Мы призываем правительство (ФРГ. — Ред.) отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — отметил Мельник в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО.

Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В этот же день посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части украинской территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил Зеленский.