Прямой эфир
Мир
Власти Казахстана сообщили о задержании 5,8 тыс. участников протестов
Общество
Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Авто
Россиянам придется платить за снег на крыше машины
Армия
Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру
Мир
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов
Экономика
В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету
Экономика
Девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада
Общество
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
Мир
Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения

Посол Украины пригрозил ФРГ из-за отказа продать стране оружие

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 10 января.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

«Мы призываем правительство (ФРГ. — Ред.) отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — отметил Мельник в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО.

Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В этот же день посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части украинской территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил Зеленский.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021