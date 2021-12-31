Глава МИД Германии выступила против поставок вооружения Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине из-за возможной военной эскалации. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

По мнению министра, перед международным обществом сейчас стоит важная задача, которая заключается в недопущении дальнейшей эскалации. В беседе с агентством dpa она подчеркнула, что «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности».

Глава ведомства также напомнила о позиции стран Большой семерки (G7) и Европейского союза, согласно которой дальнейшее усугубление ситуации на границе с Украиной обернется для России «огромными политическими и экономическими последствиями».

Ранее, 29 декабря, посол России в Германии Сергей Нечаев подверг критике дискуссии о поставках оружия Украине. По его словам, «военное освоение Украины абсолютно вредно и неуместно». Он указал на контрпродуктивность подобных шагов. Российская сторона в связи с рассуждениями Запада о поставках оружия Украине требует гарантий безопасности именно в той форме, которая закреплена в международном праве, рассказал Нечаев.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Ранее, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.