Посол России в ФРГ раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине

Посол России в Берлине Сергей Нечаев подверг критике дискуссии о поставках оружия Украине. Об этом 29 декабря сообщается на сайте агентства DPA.

«С нашей точки зрения, военное освоение Украины абсолютно вредно и неуместно. Все шаги в этом направлении будут контрпродуктивными», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона в связи с рассуждениями Запада о поставках оружия Украине требует гарантий безопасности именно в той форме, которая закреплена в международном праве, пишет «РИА Новости».

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО.

Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась неизменной с приходом нового правительства.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.