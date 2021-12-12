Глава минобороны Украины обвинил ФРГ в блокировке поставок оружия НАТО в Киев

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом смертоносного оружия в рамках НАТО.

В интервью газете Financial Times 12 декабря Резников напомнил, что в прошлом месяце Германия наложила вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. При этом отмечается, что позднее Берлин смягчил свою позицию касательно винтовок, признав их несмертоносным оружием.

По утверждению министра обороны, Киев намерен добиваться приобретения вышеупомянутого оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками. В частности, речь идет о США, Великобритании, Литве и Франции.

Между тем FT отмечает, что позиция нового немецкого правительства под руководством канцлера Олафа Шольца по поводу разрешения поставок вооружений на Украину пока остается неясной.

Ранее в воскресенье посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части украинской территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит ограничений для поставок оружия из ФРГ, страна будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством.

В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. На Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил президент. Также отмечалось, что весной текущего года сопредседатель партии «зеленых» ФРГ Роберт Хабек посетил республику, где выступил за продажу Киеву оборонительных вооружений.