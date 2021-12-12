Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переброске Западом на Украину «боевиков»
Мир
ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира
Мир
Суд Литвы признал сделку Inta с китайской компанией угрозой нацбезопасности
Общество
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
Мир
Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Мир
Смертность в США от COVID-19 достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Спорт
ХК ЦСКА отреагировал на задержание своих фанатов на матче с «Локомотивом»
Мир
Глава минобороны Украины обвинил ФРГ в блокировке поставок оружия НАТО в Киев
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин таксист

Глава минобороны Украины обвинил ФРГ в блокировке поставок оружия НАТО в Киев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировке приобретения Киевом смертоносного оружия в рамках НАТО.

В интервью газете Financial Times 12 декабря Резников напомнил, что в прошлом месяце Германия наложила вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. При этом отмечается, что позднее Берлин смягчил свою позицию касательно винтовок, признав их несмертоносным оружием.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

По утверждению министра обороны, Киев намерен добиваться приобретения вышеупомянутого оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками. В частности, речь идет о США, Великобритании, Литве и Франции.

Между тем FT отмечает, что позиция нового немецкого правительства под руководством канцлера Олафа Шольца по поводу разрешения поставок вооружений на Украину пока остается неясной.

Ранее в воскресенье посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части украинской территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит ограничений для поставок оружия из ФРГ, страна будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством.

В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. На Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил президент. Также отмечалось, что весной текущего года сопредседатель партии «зеленых» ФРГ Роберт Хабек посетил республику, где выступил за продажу Киеву оборонительных вооружений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021