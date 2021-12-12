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Украинский посол призвал не ждать вооружения от Германии при Шольце

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок вооружений при новом канцлере Олафе Шольце.

У Мельника спросили, стоит ли ждать, что новое правительство ФРГ отменит блокировку поставок противодроновых винтовок Украине.

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«Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс», — сказал Мельник в интервью zn.ua.

По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло отказ в предоставлении оружия потенциальной военной эскалацией конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части территории Украины.

Украинский посол считает, что Берлин сохранит такую же «нелогичную» позицию и при Шольце. При этом, по его словам, Киев продолжит убеждать немецкие власти в том, что вооружение нужно стране для «сдерживания новой агрессии», а не провокации.

«Это очень разочаровывает, поскольку для нас именно сейчас наступил момент истины, пришло время понять — кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле», — заявил Мельник.

25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит ограничений для поставок оружия из ФРГ, страна будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил Зеленский.

Отмечается, что весной сопредседатель партии «зеленых» ФРГ Роберт Хабек посетил Украину. Тогда он выступил за продажу Киеву оборонительных вооружений.

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