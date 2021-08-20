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Зеленский рассказал о разочаровании Киева из-за отказа ФРГ поставлять оружие

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве расстроены отказом входящих в правящую коалицию партий Германии поставлять оборонительное оружие стране. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает издание Top War.

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«Мы приветствовали требования Хабека (сопредседатель партии «зеленых» ФРГ Роберт Хабек — Ред.) о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле, добавил Зеленский.

Под правящими партиями украинский лидер имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии.

Отмечается, что весной Хабек посетил Украину. Тогда он выступил за продажу Киеву оборонительных вооружений.

Ранее в этот же день Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году трехэтапной программы по развитию Военно-морского флота. По его словам, в стране создается соответствующая инфраструктура, включающая малые подводные лодки, корветы и военные катера. Завершающий этап программы предполагает строительство мощного флота в Черном и Азовском морях.

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