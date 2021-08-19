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Зеленский анонсировал создание на Украине «большого флота»

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году большой программы по развитию Военно-морского флота. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает офис украинского лидера.

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Так, по словам главы государства, программа будет состоять из трех этапов.

«До 2035 года — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности, он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — рассказал украинский президент.

В стране, как отметил Зеленский, создается инфраструктура для строительства Военно-морского флота, в том числе малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Также планируется начать развитие военно-морских баз. Первой, по словам украинского лидера, будет построена база в Бердянске.

«Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании», — сообщил Зеленский.

Данный вопрос, по словам президента Украины, будет подниматься во время его предстоящего визита в США и встречи с главой Белого дома Джо Байденом, намеченной на конец августа. Также Зеленский отметил, что страна увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

4 августа Великобритания сообщила, что передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown, которые завершили службу в рядах Королевского военно-морского флота.

В июле министр обороны страны Андрей Таран сообщил, что Украина к 2022 году с помощью США и Великобритании, вероятно, получит флот из небольших кораблей с боевыми возможностями. По его словам, нововведение «позволит представлять угрозу российским морским силам».

Также в июле Зеленский заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун», который страна получит к концу 2023 года, позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Черном и Азовском морях.

В Госдуме, комментируя данное высказывание, подчеркнули, что говорить об угрозах для Украины со стороны России не только бессмысленно, но и весьма смешно. По словам первого зампреда комитета ГД по международным делам Дмитрия Новикова, Россия не представляет угрозы для Украины, в то время как настоящая опасность для страны исходит из превращения ее в полигон достижения интересов Запада.

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