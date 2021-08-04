Великобритания передаст Украине два списанных противоминных корабля

Великобритания передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown, которые завершили службу в рядах Королевского военно-морского флота. Об этом сообщает в среду, 4 августа, пресс-служба британского флота.

«Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиною в 175 тыс. миль в течение 21 года для «Рэмзи», и 185 тыс. миль за 20 лет для «Блита», поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря», — указано в сообщении.

Передача этих кораблей ВМС Украины запланирована после завершения ремонтных работ, добавили в пресс-службе.

Корабль «Рэмзи», как уточняется, покинул свой порт приписки в Фаслейне (главная база флота Шотландии) в последний раз в августе 2020 года. Тогда он направился в Росайт, где прошел работу по подготовке к его официальному выводу из эксплуатации.

Ранее в марте атташе по вопросам обороны посольства Великобритании на Украине коммодор Королевских ВМС Тим Вудс в интервью газете «День» заявил, что кораблестроительная промышленность Великобритании спроектирует новые ракетные катера специально для Украины. Вудс уточнил, что подобное решение принято в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

По его словам, сотрудничество между государствами приобретает все больше признаков настоящего стратегического партнерства, добавляет «Газета.ру».

Вместе с тем в конце июля стало известно, что в Киеве ожидают получить первый корвет класса ADA, который строится в Турции для украинских военно-морских сил, в 2023 году. Министр оборон Украины Андрей Таран уточнил, что с турецкой стороной была достигнута договоренность, что корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение останется за Украиной.

В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории.

В марте прошлого года замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли. По его словам, «секонд-хенд-флот» станет успехом для Киева.