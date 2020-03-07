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На Украине предложили усилить флот «секонд-хэнд» кораблями ВМС США

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли, заявил военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием», — цитирует специалиста «Главком».

По мнению Самуся, Вашингтон должен передать корабли с крылатыми ракетами. Тогда это изменит баланс сил в Черном море.

В случае, если это произойдет, и украинский министр обороны Андрей Таран добьется получения старых кораблей, списанных из ВМС США, для Киева это станет суперуспехом.

В августе стало известно, что Украина приступила к модернизации американских патрульных катеров Island, списанных в США и переданных Киеву в 2018 году.

При этом украинский эксперт Юрий Романюк заявлял, что у России «нет надводного флота», а Черноморский флот пребывает в «плачевном состоянии».

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