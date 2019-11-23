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Аксенов предложил подарить украинским военным два унитаза

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией кораблей. Видео с заявлением Аксенов опубликовал на своей странице в Facebook в субботу, 23 ноября.

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«Не стыдно им такое заявлять. Лучше бы молчали сидели. Это говорит об уровне украинской политики. Точно наши пограничники ничего себе не присвоили, поэтому я коллегам даже сказал, что давайте подарим им два российских унитаза», — сказал Аксенов во время выступления перед студентами факультета управления и политики МГИМО.

Об «ужасном состоянии» возвращенных РФ кораблей заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко 20 ноября. По его словам, россияне поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. 21 ноября в ФСБ РФ сообщили о том, что украинские военные суда находятся в нормальном состоянии, это зафиксировано на видео.

25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться, три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе и были задержаны. В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву.

В Киеве действия России назвали «актом военной агрессии», в некоторых регионах Украины было временно введено военное положение. Москва при этом заявила о намеренной провокации со стороны украинских властей.

В сентябре 2019 года моряков вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами. Передача Украине задержанных кораблей состоялась 18 ноября 2019 года.

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