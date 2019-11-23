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Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»

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Фото: TAСС/ZUMA
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ответил на обвинение командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины Игоря Воронченко по поводу демонтированного на задержанных Россией кораблях оборудования. По словам депутата, на самом деле вся сантехника была на месте.

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«ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей и на этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. <...> Они их выбросили, что ли?» — цитирует парламентария агентство НСН.

Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».

«Мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», — пообещал он.

21 ноября в ФСБ России опубликовали видеозапись в ответ на заявления Воронченко, который пожаловался на плохое состояние возвращенных украинских кораблей, в том числе пропажу унитазов, плафонов и розеток. На записи видно, что корабли находятся в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

18 ноября состоялась передача Россией Украине трех кораблей. Это событие в Киеве отказались расценивать как акт доброй воли со стороны Москвы.

Прибывшие корабли осмотрел президент Украины Владимир Зеленский, позднее заявив, что на судах якобы отсутствует часть оборудования и вооружения. Украинский лидер пообещал провести расследование по данному факту. Экс-командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев предложил Украине показать вид кораблей до их задержания Россией.

Речь идет о бронекатерах «Никополь» и «Бердянск» и буксире «Яны Капу», в украинский порт они прибыли в сопровождении буксиров «Титан», «Гайдамака» и поисково-разведывательного корабля «Сапфир». Суда ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за нарушение российской границы. Они игнорировали требование остановиться, пограничникам пришлось применить силу для их остановки. Против моряков возбудили уголовные дела о нарушении госграницы и перевезли их в Москву, где поместили под стражу в столичных СИЗО. В рамках обмена заключенными в сентябре они вернулись на Украину.

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