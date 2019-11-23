Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ответил на обвинение командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины Игоря Воронченко по поводу демонтированного на задержанных Россией кораблях оборудования. По словам депутата, на самом деле вся сантехника была на месте.

«ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей и на этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. <...> Они их выбросили, что ли?» — цитирует парламентария агентство НСН.

Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».

«Мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», — пообещал он.

21 ноября в ФСБ России опубликовали видеозапись в ответ на заявления Воронченко, который пожаловался на плохое состояние возвращенных украинских кораблей, в том числе пропажу унитазов, плафонов и розеток. На записи видно, что корабли находятся в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

18 ноября состоялась передача Россией Украине трех кораблей. Это событие в Киеве отказались расценивать как акт доброй воли со стороны Москвы.

Прибывшие корабли осмотрел президент Украины Владимир Зеленский, позднее заявив, что на судах якобы отсутствует часть оборудования и вооружения. Украинский лидер пообещал провести расследование по данному факту. Экс-командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев предложил Украине показать вид кораблей до их задержания Россией.

Речь идет о бронекатерах «Никополь» и «Бердянск» и буксире «Яны Капу», в украинский порт они прибыли в сопровождении буксиров «Титан», «Гайдамака» и поисково-разведывательного корабля «Сапфир». Суда ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за нарушение российской границы. Они игнорировали требование остановиться, пограничникам пришлось применить силу для их остановки. Против моряков возбудили уголовные дела о нарушении госграницы и перевезли их в Москву, где поместили под стражу в столичных СИЗО. В рамках обмена заключенными в сентябре они вернулись на Украину.