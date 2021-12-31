Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена подошли к концу в пятницу, 31 декабря.

Общение лидеров двух государств продлилось 50 минут. Разговор начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы), передает National Post со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.