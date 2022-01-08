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В Германии призвали не связывать «Северный поток – 2» с политикой

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Рано или поздно споры вокруг газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) закончатся, этот вопрос не стоит связывать с политическими разногласиями с Россией. Об этом 8 января заявил генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.

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«Северный поток – 2», так сказать, почти подключен к сети, и лишь отсутствие легальных разрешений мешает окончательному старту работы. На каком-то этапе в этой дискуссии наступит мир в политическом и юридическом плане», — цитирует его агентство Reuters.

Генсек правящей партии Германии призвал не связывать СП-2 с территориальными разногласиями России и Украины, а также с вопросом прав человека.

Ранее, 29 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о полной готовности СП-2 к началу эксплуатации. Тогда же вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация СП-2 должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше, добавил он.

До этого, 12 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что на данный момент СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики. По ее словам, это связано с тем, что «требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми». На следующий день Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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