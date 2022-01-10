Женевская битва: чего ожидать от переговоров РФ и США по безопасности

В России надеются, что консультации с США по гарантиям безопасности 10 января будут конструктивными. Об этом «Известиям» заявили в комитете Госдумы по международным делам . На повестке встречи — контроль над вооружениями и ситуация на Украине, 9 января прошел первый раунд переговоров в узком составе. Ранее МИД РФ уже представил проект договора с США по гарантиям безопасности . В Госдепе, в свою очередь, заявили, что готовы обсуждать российские предложения, однако ряд из них «неприемлем» для американцев и европейцев. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, сам факт этого диалога — достижение российской дипломатии, поскольку ранее все предложения Москвы в сфере безопасности отвергались без попытки их обсуждения .

Начало положено

9 января в Женеву прибыла российская межведомственная делегация , возглавляемая заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Вечером этого дня прошел первый раунд переговоров РФ и США по вопросам безопасности в узком составе. Российско-американские консультации в широком формате назначены на 10 января. Они станут основным раундом в череде переговоров Москвы с Западом. 12 января пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января встретятся представители РФ и ОБСЕ.

Как заявил 9 января Сергей Рябков, Россия едет на переговоры с США и НАТО «не с протянутой рукой», а «с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали» . Основные надежды Москва возлагает всё-таки на переговоры с Вашингтоном. Как отмечал ранее глава МИДа Сергей Лавров, предложенный Москвой альянсу договор по гарантиям безопасности «совершенно необязательно» готовить по линии Совета Россия–НАТО. При этом министр подчеркнул, что на переговорах с США Москва намерена придерживаться твердой линии на отстаивание национальных интересов и отказ от односторонних уступок. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, выразил надежду, что двусторонние российско-американские консультации «трансформируются в переговоры по нашим проектам соглашений». При этом дипломат отметил, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

Женевская битва Фото: Global Look Press/CTK/Ludek Perina

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО . Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря. В частности, Россия предлагает США принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс стран, которые ранее входили в СССР. Помимо этих требований Москва настаивает на возвращении ядерного оружия на территорию Штатов и отказе от его размещения в других странах .

В Вашингтоне, в свою очередь, подтвердили готовность к диалогу. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил 28 декабря, что переговоры с РФ будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон, но США рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии . При этом представитель ведомства подчеркнул, что Вашингтон не будет обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия. «Будут области, где мы можем добиться прогресса и, я уверен, такие области, где мы не согласимся. Это суть дипломатии», — добавил Нед Прайс.

Женевская битва Система противоракетной обороны Aegis на военной базе Девеселу в Румынии Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

И хотя на брифинге 5 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать итоги будущих переговоров с Россией , как сообщили газете Washington Post знакомые с планами американской администрации источники, на этой встрече Вашингтон намерен обсудить вопросы размещения ракет и масштаб проводимых в Европе военных учений . Кроме того, Белый дом планирует узнать серьезность намерений Москвы в отношении урегулирования украинского кризиса.

Как заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, российская сторона надеется на конструктивный диалог в области гарантий безопасности .

— Наши предложения активно обсуждаются на всех уровнях (на Западе. — «Известия»). Так что сказать, что конструктива нет, уже нельзя. Мы будем надеяться на благоразумие , — заявил «Известиям» депутат.

По его словам, то, что диалог РФ и США продолжается, — это уже очень важно.

— Обсуждается ведь и встреча в формате один на один глав государств, и она может также состояться уже в январе , — подчеркнул политик.

Женевская битва Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в режиме видеоконференции, 7 декабря 2021 года Фото: REUTERS/The White House

Как сообщил 28 декабря пресс-пул Белого дома, на вопрос журналистов, будет ли Джо Байден лично встречаться с Владимиром Путиным в январе, американский президент сказал: «Посмотрим».

Не отмахнуться

В Госдепе на вопрос «Известий», какие положения российского проекта договора США готовы рассмотреть, заявили, что ранее их позицию уже сформулировал Белый дом.

На пресс-конференции 17 декабря представитель Белого дома отметила, что американские власти готовы вести переговоры с РФ по ее предложениям по безопасности, но считают, что в них есть неприемлемые элементы . «Мы получили от российской стороны ряд конкретных предложений <...>. Мы поделились ими с нашими союзниками. Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты, в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы. <...> Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать», — отметили в резиденции Джо Байдена.

Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц заявил «Известиям», что большая часть текста договора для США неприемлема . Например, положение о том, что стороны будут воздерживаться от развертывания своих вооруженных сил в регионах, где это может быть воспринято другой стороной как угроза ее национальной безопасности.

— Этот запрет может распространяться на любые действия, которые вторая сторона сочтет нежелательными. Это слишком субъективно, — отметил политолог.

По его мнению, логике международной политики противоречит и требование не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности. Страны вряд ли могут «не укреплять свою безопасность индивидуально, в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций за счет безопасности других сторон», поскольку в этом заключается цель усилий в области национальной обороны, а также таких союзов, как НАТО, заявил Ричард Вайц.

— Однако официальные лица США всё-таки заявили, что некоторые части предложений российской стороны могут стать основой для переговоров. Вероятно, одно из них — требование «проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях», — отметил американский эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, основой для более детального обсуждения кризисного управления и договоренностей в военной сфере могут стать призывы к мирному разрешению споров, дополнительные горячие линии между военными и запрет на ведение ядерной войны.

— Я ожидаю откровенного обмена мнениями по ряду важных вопросов, прежде всего по Украине, но также по Белоруссии и Ирану. Возможно, США и РФ также обсудят контроль над вооружениями, Сирию, Северную Корею, Китай и кибербезопасность, — добавил Ричард Вайц.

Женевская битва Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

Как заявил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, в любом случае, начав эти переговоры, России удастся по крайней мере сдвинуть процесс с мертвой точки .

— Учитывая, что переговоры будут проходить в закрытом режиме, трудно давать прогнозы. Однако одна из целей РФ — сдвинуться с мертвой точки. Ранее никакие предложения российской стороны просто не рассматривались Западом, их игнорировали. Вспомнить хотя бы предложение РФ отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности вдоль границ. НАТО отмахнулось сразу , на этом всё закончилось, — подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы эта встреча не превращалась в «долгую говорильню», а чтобы ее итоги были оформлены в виде конкретных соглашений.

— Конечно, США уже заявили, что они будут придерживаться своей излюбленной позиции: что-то примем, что-то — нет. Тем не менее на этот раз отмахнуться им не удастся. Россия пойдет на уступки только тогда, когда это сделает и другая сторона, — заключил Юрий Рогулев.

Ранее Владимир Путин отмечал, что любое предложение России по гарантиям безопасности может быть использовано для того, чтобы «заполнить его деструктивной работой» по созданию для РФ угроз на территории соседних стран. «Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров и ничего не делать, кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения и наращивать угрозу для Российской Федерации, с которыми мы должны чего-то делать», — отметил глава государства.

Женевская битва Солдат ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ukrinform/Volodymyr Tarasov

Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, в свою очередь, отметил, что готовность Запада к переговорам с РФ — это как минимум признание проблемы европейской безопасности.

— Сам факт таких переговоров, даже если они будут безрезультативными, можно считать определенным достижением российской дипломатии, поскольку западная сторона косвенно признала проблемы европейской безопасности . До последнего времени ее наличие отрицалось. Распространялось мнение, что есть только проблема с Россией, которая не желает играть по правилам. Сейчас всё-таки проблема признана, есть предметный разговор. Это уже сдвиг , — подчеркнул политолог.

По его словам, конечно, трудно себе представить, что требования России к НАТО каким-либо образом будут выполнены. Тем не менее вопросы военно-технических параметров размещения вооружения, учитывая опыт прошлых российско-американских переговоров, могут быть поставлены на повестку.

— Если всё пройдет благополучно, будет сказано, что планируется переговорный процесс по военной безопасности, на котором будут рассмотрены разные вызовы. Это практически возможно, в остальном будут только политические заявления, — полагает Федор Лукьянов.