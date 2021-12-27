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Тревоги года: в Минобороны заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией

По словам замглавы ведомства, военное строительство блока полностью переориентировано на РФ как на потенциального противника
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
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Тревоги года: в Минобороны заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией
2021-12-27 21:26:28">
2021-12-27 21:26:28
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В последние годы НАТО рассматривает Россию как главного потенциального противника, и силы альянса готовятся к вооруженному конфликту. Об этом 27 декабря заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в столице. Он подчеркнул, что инициативы Москвы по урегулированию отношений, направленные ранее США и НАТО, призваны укрепить безопасность как России, так и Европы в целом. По словам источников «Известий», военные мероприятия блока в Европе в последнее время носят строго наступательный, а не оборонительный характер. Эксперты отмечают, что признаков непосредственной военной угрозы не наблюдается, при этом НАТО медленно, но верно наращивает инфраструктуру по периметру России.

Недобрые намерения

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Замглавы военного ведомства напомнил, что до сих пор остается в силе Римская декларация 2002 года («Отношения Россия–НАТО: Новое качество»), в соответствии с которой стороны не рассматривают друг друга как противника. В 2010 году эта позиция была подтверждена на саммите Совета Россия–НАТО в Лиссабоне. Но несмотря на это, в военной стратегии НАТО 2019 года и других документах Россия была прямо названа главным источником угроз коллективной безопасности.

Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией, — подчеркнул Александр Фомин.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, проведенный специалистами анализ показывает, что военные структуры НАТО ведут активное строительство системы вооруженного противостояния России. Речь идет не об оборонительной доктрине, а о развертывании ударных наступательных систем, а также о выработке агрессивной наступательной стратегии.

Тревоги года
военные
Фото: Global Look Press/CTK Photo/Miroslav Chaloupka
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— Безусловно, нет такой резкой подготовки к войне, как обычно происходит, когда конфликт дышит в лицо, но мы все последние годы видим такое выстраивание НАТО, когда медленно-медленно подбираешься и крадешься все ближе к глотке врага, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Сначала альянс сдвинул свои политические решения в сторону России, затем они объясняли каждый следующий этап, что «мы тут немного полетаем, тут посадим пару самолетов, обозначим свое присутствие». Но за эти годы уже накопилась конкретная инфраструктура, пронизывающая бывшие советские республики, вступившие в НАТО. И остается только одна Украина, которую взялись уже осваивать по полной и ускоренно, боясь, что могут не успеть, и Россия даст достаточно жесткий ответ.

По данным, приведенным замминистра во время брифинга, ежегодно альянс проводит 30 крупных учений с отработкой военных действий против России. В Восточной Европе постоянно поддерживается присутствие около 13 тыс. военнослужащих внерегиональных государств блока. В их арсенал входят около 200 танков, 400 бронемашин, 50 орудий и более 30 самолетов и вертолетов, сообщил Александр Фомин.

Значительно вырос совокупный бюджет стран – членов блока — после того, как в 2014 году Белый дом заставил их взять на себя обязательство тратить на оборону не менее 2% ВВП. В 2021 году общие военные расходы НАТО составили $1,174 трлн, что в 18 раз больше российского военного бюджета.

— Ничего другого от этого агрессивного блока ожидать и не приходится, — заметил в беседе с «Известиями» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Какое-то время, когда Россия, как они считали, была слабой, и прежде всего в военном отношении, они уделяли меньше времени своим замыслам, а как только она [РФ] начала набирать силу в военном и в экономическом плане, то, естественно, НАТО приступило к подготовке к агрессии в отношении нашей страны. Ведь сама идея создания этого блока направлена против нее, как бы страна ни называлась — Советский Союз или Российская Федерация.

Тревоги года
россия
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Дипломат напомнил, что Москва несколько раз предлагала сотрудничество, более того, даже официально подавала заявку на вступление в альянс.

— И если действительно, как они говорят, у них нет никаких планов, кроме оборонительных, мы предлагали совместно участвовать в поддержании безопасности в Европе, — отметил Сергей Орджоникидзе. — Нам было отказано, потому что иначе бы поменялся смысл всей конструкции — против кого они тогда, что они будут делать? И это лишний раз показало агрессивный характер блока и направленность именно против нашей страны. Его политика не менялась с момента создания НАТО. В какой-то момент планка агрессивности снижалась, но затем снова шла вверх. Мы видим, как они строят планы наступательных операций по всему периметру нашей страны.

Мирные предложения

Заместитель главы Минобороны отметил, что ухудшение отношений между Москвой и НАТО началось не в 2014 году, с началом украинского кризиса, а раньше. Например, несмотря на заключенные соглашения — Основополагающий акт Россия–НАТО 1997 года и Римскую декларацию 2002-го — альянс выполнял далеко не все взятые на себя обязательства. Продолжались ежегодные учения с тренировками по применению ядерного оружия, а в страны Балтии отправляются по ротации авиагруппы, патрулирующие воздушное пространство у российских границ.

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По словам Александра Фомина, Москва в последние годы неоднократно направляла США и НАТО свои предложения по урегулированию отношений и деэскалации напряженности. Альянс проигнорировал все российские инициативы. Более того, в этом году военная активность блока возле российских границ значительно возросла. Так, в прошлом году в Черноморском регионе было зафиксировано 436 полетов разведывательной авиации, а в этом — 710. Стратегические бомбардировщики отрабатывали удары по России из воздушного пространства над Черным морем 78 раз в прошлом году и 92 — в нынешнем. На Балтике в 2021 году отмечалось 1,2 тыс. вылетов самолетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку.

— Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жестко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ, — констатировал замминистра.

Тревоги года
переговоры
Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/ZB/Klaus-Dietmar Gabbert
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Проект соглашения направлен США и НАТО в середине декабря. Он предусматривает взаимные обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, не размещать в Европе дополнительные силы по сравнению с теми, что находились там по состоянию на 27 мая 1997 года, отказ от дальнейшего расширения альянса, запрет на ведение любых боевых действий на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии.

— Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Мы рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждем от альянса скорейшей и предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент, — заключил Александр Фомин.

Президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны 21 декабря заявил, что с украинской территории перспективные американские гиперзвуковые ракеты могут достичь Москвы за пять минут, а обычные — за семь-десять минут. 23 декабря на большой пресс-конференции глава государства подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на восток неприемлемо.

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