Вечерний звонок: о чем договорились Путин и Байден

У Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена , который состоялся ночью с 30 на 31 декабря. Тем не менее Соединенные Штаты готовы ввести масштабные санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Принятие новых ограничений станет серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом отношений, предупредил коллегу глава российского государства.

Серьезный тон

Спустя несколько недель после российско-американского виртуального саммита, который прошел 7 декабря, Владимир Путин и Джо Байден вновь провели переговоры. На этот раз президенты ограничились телефонной беседой, которая состоялась по инициативе российской стороны. В Кремле подчеркнули, что в целом разговор носил откровенный характер и оказался весьма полезным.

— Байден, как и Путин, хорошо подготовился к разговору, и диалог получился серьезным. Естественно, что лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом и пожелали успехов и счастья народам государств. В то же время важно понимать, что был не новогодний разговор и святочные посиделки, — сказал по итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Вечерний звонок_1 Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: REUTERS/Adam Schultz/White House

Владимир Путин и Джо Байден на протяжении 50 минут обсуждали прежде всего предложенные Москвой проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Их российская сторона направила Вашингтону еще 15 декабря. Владимир Путин и Джо Байден во время разговора подтвердили, что в январе продолжится диалог по этому вопросу.

На 9–10 января запланированы двусторонние переговоры. Между тем 12 января пройдет Совет Россия–НАТО в Брюсселе, а уже на следующий день начнутся дискуссии в ОБСЕ . При этом главы государств договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов, сообщили в Кремле.

Вечерний звонок_2 Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток – 2» в городе Любмин в Германии Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Эксперты уверены, что сам факт состоявшейся беседы можно считать положительным моментом для нормализации российско-американских отношений. Однако предновогодняя беседа вовсе не обозначает, что между США и РФ произойдут конкретные изменения в лучшую сторону, заявил «Известиям» профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

— Надежда умирает последней. Кроме того, чтобы тебя услышали, нужно говорить, — подчеркнул американист. — С другой стороны, надо быть не только оптимистом, но и реалистом. Существование системы сдержек и противовесов, которая заложена в конституционной системе США, не дает американскому президенту исключительное право на формирование отношений с зарубежными государствами . Мы это видели и на примере Дональда Трампа. Кроме того, сейчас мы наблюдали, как, например, республиканцы недовольны тем, что из оборонного бюджета на следующий год были вычеркнуты новые санкции против «Северного потока – 2».

Российские требования

Одно из главных требований РФ заключается в том, чтобы НАТО отказалось от дальнейшего расширения на восток и приема в альянс государств, ранее входивших в состав СССР. На территории этих стран США также не должны создавать свои военные базы и использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности.

Таким образом Москва пытается прежде всего препятствовать стремлению Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу . Российская сторона неоднократно предупреждала, что воспринимает появление военной инфраструктуры НАТО на территории Украины как пересечение «красной линии», поскольку это создаст серьезную угрозу в сфере безопасности. Разумеется, РФ обеспокоена и потенциальным принятием других стран постсоветского региона в НАТО, включая, например, Грузию.

Вечерний звонок_3 Пулеметчик НМ ДНР на своей боевой позиции на передовой на окраине города Ясиноватая Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Хотя диалог по вопросам предоставления России юридических гарантий находится только в самом начале, уже сейчас есть определенные подвижки.

— Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, — уточнил Юрий Ушаков.

По мнению политолога Александра Домрина, Джо Байден , который курировал украинское направление во время президентства Барака Обамы, прекрасно понимает, что использовать российско-украинские отношения как средство давления на Москву бесконечно нельзя.

В то же время Джо Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной, напомнив, что США и их союзники готовы решительно ответить на вторжение РФ в соседнюю страну. То есть западные страны готовы принять новый пакет санкций в случае российской агрессии . До этого в СМИ появлялась информация, что одной из мер могло бы стать отключение России от банковской системы SWIFT. Впрочем, Владимир Путин отметил в разговоре с американским коллегой, что принятие новых ограничений стало бы серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений .

Вечерний звонок_4 Внедорожники Humvee, предоставленные Украине армией США в качестве военной помощи Фото: REUTERS

В последнее время западные СМИ, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, неоднократно утверждали, что Россия планирует вторжение на Украину в начале 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре и вовсе заявил, что у границы с его страной находится почти 100 тыс. российских солдат. Однако вечером 30 декабря, з а несколько часов до начала беседы президентов РФ и США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов Украины заявил, что Киев сейчас не наблюдет массового скопления военных у своих границ .

— Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим, — подчеркнул он.

Избежать столкновения

Москва с самого начала украинского конфликта настойчиво отрицала любые обвинения. При этом российская сторона указывала, что Украина не только не выполняет Минские соглашения, но еще и стягивает своих военнослужащих на линию разграничения в Донбассе. В целях деэскалации обстановки 7 декабря был организован российско-американский онлайн-саммит, на котором Владимир Путин заявил о необходимости получить юридические гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении.

— Пока что мы можем сказать, что призыв к переговорам в Вашингтоне был услышан. И это важно, поскольку система безопасности в Европе и в мире разрушена или близка к полному разрушению . Часть договоров в одностороннем порядке закрыты, другие прекратили свое существование по взаимному согласованию, у каких-то соглашений кончается срок. В результате мир остается без каких-либо правил и контроля над вооружениями, — рассказал «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Вечерний звонок_5 Истребитель Су-27 ВКС России, тактические истребители «Рафаль», «Мираж-2000» и самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции над Черным морем Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Хотя, по его словам, в полном объеме российские предложения практически нереализуемы, так как НАТО вряд ли пойдет на изменение устава, в котором закреплен так называемый принцип открытых дверей. Согласно этому принципу, члены альянса по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству присоединиться к военно-политическому блоку. Тем не менее главное, что диалог по вопросам безопасности вообще начался, а Россия и США приступили к обсуждению расширения НАТО на восток, уверены эксперты.

По мнению президента Американского института в Москве Эдуарда Лозанского, Владимиру Путину и Джо Байдену сейчас стоит вспомнить ключевые моменты переговоров Хрущева и Кеннеди, позволившие избежать ядерной войны во время Кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года. К слову, Байден в ходе прошедшей беседы несколько раз подчеркнул, что нельзя начинать ядерную войну, заметил Юрий Ушаков.

— В окружении Байдена в Белом доме и среди членов конгресса есть также много горячих голов, советующих отвергнуть требования России о гарантировании ее безопасности перед лицом наращивания угроз со стороны НАТО и Украины, — сказал «Известиям» Эдуард Лозанский.

Тем не менее пример однопартийца Кеннеди должен вдохновить Байдена принять правильное решение и предложить Путину взаимоприемлемые условия для выхода из нынешнего, возможно, самого серьезного кризиса за всю историю отношений России и США, уверен политолог.