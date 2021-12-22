Начало годное: переговоры РФ и США ожидают во второй половине января

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности ожидаются во второй половине января, они имеют первостепенное значение для Москвы — именно от их исхода зависит, состоятся ли дальнейшие консультации с НАТО. Об этом «Известиям» заявил источник в дипломатических кругах . При этом он отметил, что Россия хотела провести переговоры до конца года, но США настояли на январе. Место встречи до сих пор уточняется, добавил собеседник. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 декабря заявил, что Вашингтон выразил готовность начать диалог с Россией по гарантиям безопасности . В Госдепе сказали, что в НАТО обсуждают необходимость наращивания американских войск на восточных границах блока. Но хотят говорить с Москвой в «обстановке деэскалации».

Уже после праздников

Российский МИД 17 декабря опубликовал проект соглашения о гарантиях безопасности с США и НАТО . Один из пунктов гарантирует, что альянс не будет расширяться на территорию Украины и Грузии. В ответ на это представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что страна представит свой перечень обеспокоенностей действиями России . Москва этот перечень пока не получила, уточнил 21 декабря Сергей Лавров. Но «мы все готовы обсуждать», и США сигнализируют, что тоже готовы к этому диалогу, уточнил министр .

Накануне состоялся телефонный разговор советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Салливан отметил: Вашингтон готов контактировать с РФ через Совет Россия–НАТО и ОБСЕ, а также в двустороннем формате.

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— Это ответ на наше предложение, но пока ответ по его организационной стороне, имею в виду готовность Соединенных Штатов начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношений России и НАТО, — уточнил Лавров, говоря о переговорах Салливана и Ушакова.

Анонсированные переговоры, возможно, пройдут в январе 2022 года по линии Россия–НАТО и ОБСЕ, заявили в Госдепе США сразу после выступления российского министра .

Как отметила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, побывавшая 15 декабря в Москве, а затем в Киеве и Брюсселе, диалог «будет более продуктивным, если пройдет в обстановке деэскалации», а также с учетом позиций союзников США.

Источник «Известий» в дипломатических кругах заявил, что для РФ в первую очередь важны переговоры с США — от их исхода будет зависеть, состоятся ли встречи по линии Россия–НАТО и ОБСЕ .

— Пока деталей по времени и месту встречи нет. Мы хотели до конца года провести, но в США праздники, каникулы — война войной, а обед по расписанию. Поэтому настрой на вторую половину января . От переговоров с США будет зависеть то, каким будет диалог с НАТО, так как у Вашингтона, условно говоря, контрольный пакет акций в этом альянсе, — отметил источник.

При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, как будет проходить диалог с НАТО, учитывая, что площадки для переговоров нет. Взаимодействие сейчас осуществляется через посольство РФ в Бельгии и диппредставительство королевства в России.

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По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, несмотря на жесткий тон с обеих сторон, и у Москвы, и у Вашингтона есть заинтересованность в диалоге .

— Сложно сказать, как он будет продвигаться, но готовность к диалогу есть. Жесткая позиция изначально задается, чтобы постепенно делать уступки, так что их исключать нельзя . Сегодня градус конфронтации между РФ и Западом крайне высок, потому вопрос можно поставить так: смогут ли западные страны не стать заложниками собственных же установок, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Есть варианты

Карен Донфрид также уточнила: альянс обсуждает, нужно ли наращивать военное присутствие США в Восточной Европе. Однако тут же констатировала: на сегодня у Госдепа нет объявлений об изменениях в расстановке сил . США продолжают оказывать военную помощь Киеву — последняя поставка была на прошлой неделе. И Вашингтон готов расширить объемы, если Россия сделает агрессивные шаги в отношении Украины, предупредила политик.

Говоря о неких изменениях в размещении войск в Европе, Госдеп может планировать отвод американских войск из Прибалтики и Польши на запад . Их удаление от границ России — возможно, та самая деэскалация, на которую готовы пойти американцы, пояснил «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

— Сам же российский проект договора не будет подписан, поскольку понятно, что он подорвет единство НАТО. США на это вряд ли готовы пойти. Но даже если представить, что Джо Байден со своей стороны подпишет соглашение, этот документ имеет юридическую силу, а это значит, что его должен ратифицировать конгресс, но они-то точно на это не согласятся. При этом переговорный процесс продолжится, и это хорошо, — допустил эксперт.

По его словам, в дипломатии вряд ли что-то делается односторонним путем, а это значит, что Москве тоже придется пойти на некоторые уступки .

— Самое очевидное — помощь в деэскалации в Донбассе и снижении напряженности там. Есть еще такой вариант, как демилитаризация Калининградской области. Может рассматриваться и отвод российских войск с западных границ вглубь страны, — резюмировал Олег Барабанов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вслед за Карен Донфрид заявил: компромисс с Россией о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен. И в этом позиция всех членов НАТО едина. Столтенберг также вновь поднял вопрос о «российских вооруженных силах, продолжающих стягиваться к украинской границе». Но решать его, по мнению генсека, лучше при помощи диалога, потому он предложил провести заседание Совета Россия–НАТО в начале 2022 года.

Украина была в центре обсуждения лидеров РФ и Германии 21 декабря. В своем первом телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент России Владимир Путин проинформировал Берлин о предложениях РФ по гарантиям безопасности , исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

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Российский лидер также отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям. По просьбе новоизбранного канцлера главы РФ и ФРГ «обстоятельно рассмотрели проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта», сообщает сайт Кремля.

Во вторник Владимир Путин также провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. И на повестке также была Украина .

Нормандское форматирование

Карен Донфрид, обращаясь уже к европейским союзникам, также уточнила: США не намерены присоединяться к нормандскому формату, но Вашингтон будет его поддерживать . Последняя встреча четверки лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в этом формате состоялась в декабре 2019 года в Париже.

20 декабря Германия и Франция заявили, что готовы вернуться к нормандским переговорам для поиска решения по Украине. В МИД ФРГ уточнили: предложения России по вопросам безопасности нужно обсуждать в рамках устоявшихся форматов и нормандский для этого подходит .

Сергей Лавров, по его признанию, об этом предложении не слышал. Но допустил, что Запад может попытаться использовать нормандский формат, чтобы «облегчить Киеву задачу увиливания» от Минских соглашений . По словам министра, на Украине неоднократно заявляли, что «нужен новый переговорный формат, минские договоренности устарели, а украинские политики публично подчеркивали, что не будут вести никакого диалога с самопровозглашенным Донбассом».

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— Никто ни в Париже, ни в Берлине ни разу подобных деятелей за такие высказывания не одернул... Промолчали наши германские и французские коллеги, даже когда Зеленский, будучи президентом Украины, многоязычной страны, заявил в интервью, что если кто-то из граждан Украины хочет разговаривать по-русски и считает себя русским, пусть проваливает в свою Россию. Мы привлекли внимание к подобным возмутительным заявлениям, никакой реакции не последовало, — констатировал глава МИД России.

Три республики и НАТО

21 декабря в Сочи Сергей Лавров провел три встречи — с главами МИД Абхазии, Южной Осетии и Боснии и Герцеговины (БиГ) .

Говоря о переговорах с кавказскими коллегами, российский министр подчеркнул: стороны не обсуждали «гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большей части ее народа в Североатлантический альянс» . При этом попытки втянуть Грузию в НАТО Москва воспримет как нарушение красной линии, предупредил дипломат. И уточнил: в Абхазии и Южной Осетии находятся российские военные базы.

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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, в свою очередь, отметил, что политики обсудили «регулярные учения, которые происходят в Черном море по инициативе НАТО при участии Грузии и Украины».

По мнению политолога Аждара Куртова, Североатлантический альянс устраивает текущий статус кво Грузии. Тбилиси, в свою очередь, также смирился со своим статусом не вхожего в НАТО из-за наличия неурегулированных конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. По уставу альянса стать его членом может только страна, не имеющая действующих конфликтов на ее территории.

— Грузия чего только ни делала, чтобы показать свою солидарность с НАТО: ее военнослужащие участвовали в акциях альянса в Афганистане, она перевооружила солдат по натовским лекалам, солидаризовалась с Западом при голосованиях в ООН, полностью копируя курс альянса, — пояснил эксперт «Известиям».

Однако, по его словам, сейчас уже в Тбилиси поняли, что вступить в НАТО в ближайшей перспективе ему не светит. Разочарование альянсом стало особенно заметно после августа 2008 года, когда Запад не поддержал военную агрессию Грузии против Цхинвала, уточнил политолог.

На встрече с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович Сергей Лавров повторил, что Россия считает нелегитимным верховного представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, избранного без консенсуса .

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— Мы убеждены, что Босния и Герцеговина — это состоявшееся государство, что те основы, которые были заложены Дейтонским соглашением, должны в полной мере уважаться, и, безусловно, попытки извне руководить процессами в этой суверенной стране мы считаем уже атавизмом, который должен быть немедленно устранен, — заявил министр.

При этом глава МИД БиГ заявила, что Сараево поддержало просьбу Москвы об открытии российского культурного центра в стране, а также представительства посольства РФ в Баня-Луке — столице Республики Сербской, энтитета в составе БиГ.