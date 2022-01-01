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Жили недружно: чем запомнился 2021-й

Почему борьба с пандемией не объединила страны, а конфликты и эскалации весь год только набирали обороты
Фото: Global Look Press/Zuma/Wiktor Dabkowski
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Жили недружно: чем запомнился 2021-й
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2021-12-23 10:05:11
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Начало 2021 года сопровождалось надеждами на скорое преодолении пандемии коронавируса. Но вопреки созданию вакцин от COVID-19 коварный вирус не только не сошел на нет, но и продолжил забирать людские жизни с новой силой. При этом общая для всего мира задача борьбы с COVID-19 ничуть не объединила страны. Напротив, 2021-й оказался крайне богат на обострения и эскалации в отношениях ведущих государств. О том, какими событиями и тенденциями заполнился уже ушедший год, — в материале «Известий».

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Запад vs Россия

В феврале в Москву приехал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. За обедом с главой МИДа Сергеем Лавровым его европейский визави узнал о выдворении из РФ трех европейских дипломатов за «участие в протестных акциях» — ведомство подчеркнуло, что такие действия с их стороны неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу. С этого визита спираль конфронтации между ЕС и Россией стала раскручиваться по новой — дело в том, что в Брюсселе сочли, что их представитель выглядел в Москве недостаточно жестко и в не полной мере донес до России позицию Евросоюза.

В целом год оказался богат на взаимные высылки дипломатов, дежурное продление санкций ЕС за крымские события 2014 года, угрозы новых санкций против Москвы, новаторство с российской стороны в виде появления списка «недружественных стран», куда вошли США и Чехия. В 2021 году РФ винили то в намерении поработить соседей по континенту «Северным потоком – 2», то в росте цен на газ в Европе, то снова ругали за Украину, нападение на которую Москва якобы готовит.

Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения, указывая на энергетическую политику европейских стран и на активизацию западных сил возле российских границ. «То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома», — говорил Владимир Путин в конце декабря.

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Путин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Хотя год в российско-американских отношениях начинался чуть лучше. В феврале, за считаные дни до истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), РФ и США согласовали продление этого соглашения на пять лет без каких-либо дополнительных условий и изменений. А летом Джо Байден встретился с Владимиром Путиным в Женеве. Но к каким-то серьезным прорывам июньская встреча лидеров не привела.

Под занавес года Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО, которые будут детальнее обсуждаться уже в 2022-м. Россия предлагает США принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс стран, которые ранее входили в СССР. Помимо этих требований, Москва настаивает на возвращении ядерного оружия на территорию Штатов и отказе от его размещения в других странах.

В Вашингтоне подтвердили готовность к диалогу. Российско-американские консультации по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. Они станут первым раундом в череде переговоров Москвы с Западом. 12 января состоится заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января встретятся представители РФ и ОБСЕ. Это вряд ли станет прологом к некоему заметному потеплению в отношениях России и Запада, но дает надежду на появление четких и предсказуемых рамок для взаимодействия в сфере безопасности.

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Запад vs Китай

В 2021-м Европа, в прежние годы аккуратно лавировавшая между своим недовольством нарушениями прав человека в Китае и экономическими интересами, всё отчетливее стала идти американским путем неприкрытой конфронтации с КНР.

В марте, одновременно с США, Канадой и Великобританией, Евросоюз ввел санкции против четырех китайских чиновников и одной организации, причастных, по мнению Запада, к преследованиям и массовому интернированию уйгуров в Синьцзяне. Китай ответил быстро и жестко, в тот же день введя рестрикции против 10 физических и четырех юридических лиц ЕС, включая пять депутатов Европарламента (ЕП). В знак протеста ЕП отказался от ратификации масштабной инвестиционной сделки между Брюсселем и Пекином, которую стороны заключили после семи лет переговоров.

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Китай
Фото: Global Look Press/Zuma/Ringo Chiu

С осени главной темой преткновения оказался Тайвань — на фоне активизации Пекина у острова, который КНР считает своей территорией, Штаты и целый ряд европейских стран начали дружно вступаться за Тайбэй, даже допуская помощь в случае китайской агрессии.

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При этом Китай, за последние годы ставший куда более жестко отвечать на недружественные западные выпады, не бросал попыток нормализовать отношения с США. Но большая часть двусторонних контактов, включая первый виртуальный саммит Си Цзиньпина и Джо Байдена, казались разговором «глухого с немым» — Пекин и Вашингтон просто дотошно излагали друг другу встречные претензии, не идя на компромиссы. Завершением непростого года в американо-китайских отношениях стало решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

Запад vs Белоруссия

Отношения Белоруссии с коллективным Западом находились на грани любви и ненависти на протяжении всех лет правления Александра Лукашенко. 2020 год стал водоразделом — Евросоюз не признал победу Лукашенко на президентских выборах и ввел два пакета санкций против официальных лиц республики. Казалось бы, отношения Минска с Западом достигли дна. Но события 2021-го сполна показали, что им всё же есть куда дальше падать.

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Мигранты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Одним из эпизодов, давших старт новому обострению, стала принудительная посадка в Минске в мае самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, из-за информации о том, что лайнер был заминирован. Эти данные не подтвердились, по приземлении в Белоруссии власти арестовали двух пассажиров — оппозиционера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу. Европа ответила запретом на полеты над территорией Евросоюза всем государственным белорусским авиакомпаниям, а позднее, размявшись ограничениями против восьми компаний и 78 физлиц из Белоруссии, ввела еще и секторальные санкции против Минска.

Параллельно с этим на границе Белоруссии и стран ЕС с конца весны стала разыгрываться еще одна история с далекоидущими последствиями — наплыв нелегальных мигрантов, преимущественно из Сирии и Ирака, пытающихся через белорусскую границу попасть в сопредельные страны ЕС. Как заявил еще летом Лукашенко, Минск больше не будет сдерживать поток людей, поскольку из-за санкций на это нет «ни денег, ни сил». И к ноябрю миграционный кризис достиг апогея: тысячи беженцев скопились на границе и попытались массово прорваться в Польшу, чтобы затем перебраться в Германию. ЕС возложил ответственность за всё на Минск, и в

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декабре, когда большая часть мигрантов была возвращена домой, ввел против Белоруссии пятый пакет санкций.

Повторение судьбы

2021 год должен был стать временем планомерного вывода американских войск из Афганистана, о котором администрация экс-президента Дональда Трампа договорилась с движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в обмен на обещания группировки прекратить связи с террористами, отказаться от насилия и пойти на внутриафганские переговоры с целью формирования коалиционного правительства.

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Талибы
Фото: Global Look Press/DPA/Oliver Weiken
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Никаких существенных переговоров талибов с другими афганскими политическими силами так и не состоялось, и летом движение повело ожесточенные бои с правительственными войсками по всей стране. Итогом стало взятие талибами Кабула 15 августа, позорное бегство из страны президента Ашрафа Гани и спешный и крайне сумбурный вывоз из Афганистана остававшихся там военных и граждан США и стран НАТО.

После водворения в Афганистане власти «Талибана» западные страны и организации заморозили финансовую помощь стране, чтобы деньги не достались вчерашним боевикам. И потребовали от новых властей создания инклюзивного правительства, уважения прав человека и решительной борьбы с террористическими группировками, укрывающимися в Афганистане. Талибы пообещали всё исполнить, но пока не особо воплотили это в жизнь. А страна, жители которой и так не знали сильно хорошей жизни, оказалась перед лицом гуманитарной катастрофы: на фоне многолетних войн, недавней сильной засухи и резкого прекращения иностранной помощи 22,8 млн афганцев, по данным ООН, испытывают острую нехватку продовольствия.

То горели, то плавали

2021 год в полной мере доказал, что климатические изменения — это вовсе не фейк и чья-то мистификация, как некогда утверждал экс-президент США Дональд Трамп. Лето прошло под знаком аномальной жары во многих регионах мира, побив все мыслимые антирекорды (даже в Канаде температура подходила вплотную к 50 °С). Из-за чрезвычайно засушливого лета сильные лесные пожары охватили многие регионы Греции, Турции, Италии, Испании, Франции, Кипра, Марокко, Албании, Аргентины и Непала. В США в результате одного из самых разрушительных пожаров, нареченного Dixie Fire, полностью выгорели несколько небольших городов. Задело стихийным бедствием и российские таежные леса в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Вулкан
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kike Rincon
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А пока одни регионы изнывали от непривычной жары и боролись с огнем, другие страдали от мощнейших наводнений. В июне сильнейшая волна накрыла Крым. В начале июля из-за мощных дождей под воду ушли города и села Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Италии, Великобритании, Чехии, Австрии и Румынии. Больше всего от стихии пострадала Германия, в которой бедствие назвали наводнением века. Не обошли беспрецедентные дожди и Китай — в июле там почти полностью затопило провинцию Сычуань, а в провинции Хэнань из-за наводнения пришлось эвакуировать 800 тыс. жителей. ЧП в связи с муссонными ливням также пришлось объявить в июле и в Индии.

А с сентября стала расти вулканическая активность. Спавшие до того вулканы активизировались в Европе и Азии, Центральной и Северной Америке, а также в Африке. Одно из самых мощных извержений, длившееся два месяца, случилось на испанском острове Ла Пальма на Канарских островах.

Все эти события случились в преддверии 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в год, окрещенный «последним шансом» на сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Но большинство аналитиков сочли итоги встречи провальными, обвинили политиков в слабости перед углеродным лобби.

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