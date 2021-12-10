Если бы да Кабул: ЕС обсуждает план возвращения миссии в Афганистан

План присутствия миссии ЕС в Кабуле в настоящее время изучается европейскими институтами, заявили «Известиям» в МИД Франции. При этом там отметили: о признании движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) речи не идет. В МИД Нидерландов «Известиям» сообщили, что поддерживают контакты по этому вопросу с международными партнерами, включая как членов ЕС, так и Великобританию. При этом в ведомстве подчеркнули: возможное присутствие европейской миссии в Афганистане будет зависеть от ситуации в области безопасности. По мнению экспертов, в возвращении представителей ЕС в Кабул заинтересованы обе стороны — «Талибан» надеется рано или поздно добиться международного признания, а Евросоюзу необходимо сохранить контроль в регионе.

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Президент Франции Эммануэль Макрон 4 декабря заявил, что несколько европейских стран могут открыть в Афганистане совместную дипломатическую миссию. В министерстве иностранных дел Пятой республики «Известиям» сообщили: в настоящее время план присутствия ЕС в Кабуле уже изучается европейскими институтами. В ведомстве добавили, что участвуют в этих переговорах наряду с другими государствами — членами объединения. В МИД Нидерландов, в свою очередь, «Известиям» рассказали, что кабинет министров страны поддерживает контакты по этому вопросу с международными партнерами, включая страны ЕС, Европейскую службу внешних связей (EEAS) и Великобританию.

О планах высказались и в ответственном ведомстве Евросоюза. Так, представитель Еврокомиссии по Афганистану Набила Массрали заявила, что ЕС работает над тем, чтобы обеспечить минимальное присутствие в Кабуле. По ее словам, всё упирается в безопасность, однако это вопрос «скорее недель, чем месяцев».

Напомним, Евросоюз к концу августа почти полностью эвакуировал персонал своей дипломатической миссии из Афганистана после того, как «Талибан» установил там контроль. Тем не менее уже в сентябре представители объединения озаботились вопросом своего присутствия в Кабуле. На встрече в Словении 2–3 сентября министры иностранных дел договорились не признавать «Талибан», но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Тогда же главы европейских МИДов договорились организовать присутствие ЕС в Кабуле, если позволит обстановка с безопасностью. Однако вопрос оставался нерешенным.

В конце ноября представители талибов провели двухдневные переговоры с делегацией европейских дипломатов в Катаре. Талибы призвали европейских представителей «отделять политические соображения от гуманитарных и подчеркнули, что важно двигаться вперед посредством сотрудничества, а не давления», пообещав при этом обеспечить безопасность в регионе. ЕС, в свою очередь, проинформировал о том, что работающая в Кабуле гуманитарная миссия объединения продолжит свою работу.

— Присутствие Евросоюза в Кабуле ни в коем случае не будет означать признание власти талибов, от которых страны ЕС и всё международное сообщество всё еще ждут отклик на ожидания, изложенные Советом Безопасности ООН, — заявили «Известиям» в МИД Франции.

Напомним, 22 сентября постоянные члены Совбеза ООН согласовали совместную позицию в отношении «Талибана» после переговоров на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. США, Великобритания, Франция, Россия и Китай привержены «миру и стабильности в Афганистане, в котором без проблем и дискриминации может распределяться гуманитарная помощь», заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кроме того, постоянные члены Совбеза обозначили, что хотят видеть «Афганистан, в котором соблюдают права женщин и девочек и который не является оплотом терроризма». По словам генсека, постоянные члены СБ призывают талибов создать правительство, в котором «представлены все части населения».

Новые власти Афганистана, в свою очередь, пытаются делать подвижки. Хотя в новом правительстве только мужчины, 3 декабря «Талибан» выпустил указ, согласно которому, организациям, духовным лицам и старейшинам необходимо предпринять серьезные шаги в защиту прав женщин. В то же время в документе ничего не говорится об их правах на работу и образование. А тем временем радикальные решения со стороны движения «Талибан» продолжают волновать международное сообщество. В своем новом декабрьском отчете Агентство ООН по делам женщин выражает серьезную озабоченность по поводу прямого нарушения их прав в Афганистане.

Чистосердечное признание

В МИД Нидерландов «Известиям» заявили, что дипломатическое присутствие ЕС в Кабуле прежде всего поможет наладить процесс предоставления консульских услуг, облегчит въезд и выезд из Афганистана, а также оказание гуманитарной помощи местному населению.

— При этом возможное присутствие европейской миссии в Афганистане в будущем зависит от ситуации в области безопасности и не может рассматриваться как признание талибов в качестве законных представителей народа Афганистана, — добавили в ведомстве.

По мнению опрошенных «Известиями» политологов, европейская миссия, несмотря на обстоятельства, всё же сможет в скором будущем вернуться в Кабул, поскольку в этом заинтересованы обе стороны.

— Мы были свидетелями паники после прихода движения «Талибан» к власти, когда западные державы успешно эвакуировали свои дипмиссии. «Талибан», конечно, с тех пор не изменился, но переговоры ведутся. И обе стороны в этом заинтересованы. Талибы все-таки надеются на международное признание. ЕС понимает — для того чтобы мониторить ситуацию в Афганистане и оказывать международную помощь, необходимо дипломатическое присутствие, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Аждар Куртов, возвращение европейских дипломатов вполне возможно, поскольку и предыдущие власти в Кабуле, хотя и считались прозападными, были весьма далеки от ценностей либеральной демократии. Афганистан также был поглощен коррупцией, наблюдались и нарушения прав человека.

— Щепетильностью европейские правительства не отличаются, они исходят из прагматических целей, которые совпадают с их геополитическими интересами. Если ЕС полностью уйдет из Кабула, он потеряет не просто контакты, но и любые рычаги влияния. Тогда образуется некий вакуум, который будет заполняться другими геополитическими силами. В первую очередь — Китаем, чего очень не хотят как европейцы, так и США, — добавил эксперт.

По его словам, Вашингтон в свое время входил в Афганистан, а потом выходил из него с желанием остаться где-то поблизости, предлагая даже перевести свои военные базы на территорию бывших советских союзных республик в Центральной Азии.

— Задача Запада состоит в том, чтобы контролировать ситуацию в регионах Центральной и Южной Азии и давить на болевые точки, создавая проблемы для своих конкурентов — КНР, РФ, Ирана, Индии и Пакистана, — подчеркнул Аждар Куртов.

Еще в августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что ЕС не должен позволить РФ и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.

Активизируя контакты по возвращению своей миссии в Афганистан, ЕС преследует еще одну цель — контролировать миграционную волну — одну из основных угроз для объединения на сегодня. В условиях отсутствия контактов с одной из главных стран — поставщиков беженцев противостоять миграционным волнам крайне сложно.

Между тем Россия, несмотря на смену власти в Кабуле, не стала сворачивать работу своей дипмиссии. Как рассказал ранее в интервью «Известиям» посол РФ Дмитрий Жирнов, Москва в данный момент оказывает гуманитарную помощь афганскому населению. По его словам, в стране наблюдается социальный кризис и наступает голод из-за «безденежья, спасибо за которое талибы должны сказать западным странам, поставившим страну на грань гуманитарной катастрофы». При этом дипломат отметил, что талибы «к цивильности в понимании мирового сообщества все-таки движутся», однако «существенно медленнее, чем хотелось бы».