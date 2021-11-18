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«Первая доставка 36 тонн гумпомощи в Афганистан состоится 18 ноября»

Посол России в республике Дмитрий Жирнов — о голоде в стране и движении новых властей к «цивильности»
Фото: ТАСС/EPA/JALIL REZAYEE
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«Первая доставка 36 тонн гумпомощи в Афганистан состоится 18 ноября»
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2021-11-16 16:39:55
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Спецборта Минобороны России 18 ноября доставят в Кабул первую партию гуманитарной помощи афганскому народу общим объемом 36 т. В тот же день на родину должны отправиться российские граждане, проживающие в республике. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. Глава российской дипмиссии также рассказал о том, как сейчас в Кабуле обстоят дела с безопасностью, насколько остро среди афганцев ощущается проблема голода и за что находящееся у власти движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) должно сказать спасибо западным странам.

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«Если произойдет «осечка», это осложнит их работу с иностранными донорами»

— «Обстановка в городе спокойная» — такими были ваши слова 16 августа, на следующий день после перехода Кабула под власть талибов. Как обстоят дела с безопасностью сейчас, три месяца спустя? Вы или любой другой сотрудник посольства можете, к примеру, пройтись или проехаться по афганской столице без охраны?

— Без охраны — нет. Таков порядок. С этим строго. Другое дело, что где-то с конца сентября ситуация в Кабуле, к сожалению, стала ухудшаться. Когда в августе талибы заняли город, они действительно на удивление быстро навели общественный порядок, пресекли мародерство, загнали в глухое подполье террористов. Но когда США и Евросоюз заморозили находящиеся в западных банках активы Афганистана, у новых властей начались сложности с финансированием, в том числе силового сектора, и стало «поднимать голову» афганское крыло ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ. — «Известия»). В стране, включая столицу, возобновились теракты.

Первая доставка
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

— Соцсети нередко дают такие картины жизни под властью талибов: попрошайки у столичных пекарен и люди, продающие своих детей ради куска хлеба. Так ли это?

Голод наступает. Это правда. Социальный сектор в кризисе. Главная причина — безденежье, спасибо за которое талибы должны сказать западным странам, поставившим страну на грань гуманитарной катастрофы.

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— Вы, когда в октябре приезжали в столицу России на консультации по Афганистану в московском формате, сказали про вывозной рейс из Кабула для наших граждан. Сколько их всего осталось в республике? Кто они — афганцы с российским паспортом, технические специалисты, их жены и дети? И почему они не уехали еще в августе?

Для вывоза наших граждан, проживающих в Афганистане (всего их несколько сотен), 18 ноября организованы очередные спецрейсы Минобороны России. Это в основном технические специалисты, обучавшиеся в наших вузах, с женами и детьми. Почему они не хотели уехать в августе? Это вопрос к ним самим. У них здесь работа, дела, друзья. У каждого, наверное, свои мотивы. Общее — то, что с июня по техническим причинам прекратился прямой авиамаршрут в Россию, и люди обратились к нам за помощью, потому что у многих из них нет денег на билеты. Россия для них — вторая родина. Мы своим всегда помогаем.

— Россия обещала оказать помощь афганскому народу. Есть ли конкретика по гуманитарному грузу? И удалось ли найти алгоритм, при котором помощь точно попадет самым нуждающимся?

— Спецрейсами Минобороны России, которыми вывозятся наши граждане, в Афганистан доставляется большая партия гумгрузов, сформированных МЧС РФ. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Первая доставка с 36 т состоится 18 ноября. Затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гумгрузами. Всего ими привезут свыше 100 т гумпомощи. Талибы гарантировали, что она будет распределена среди нуждающихся. Это важно. Афганские власти понимают, что если произойдет «осечка», это серьезно осложнит их дальнейшую работу с иностранными донорами.

Первая доставка
обучение
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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«К «цивильности» они все-таки движутся»

— На последней конференции по Афганистану в Москве глава МИДа Сергей Лавров отметил важность продолжения очного образования афганскими студентами, принятыми на учебу в российские вузы. Сколько афганских студентов РФ готова вывезти к себе?

— Мы готовы вывезти всех зачисленных в наши вузы афганцев, которые выразят такое желание. На спецрейсы записалось почти 900 студентов. Талибы выступают за продолжение образовательных программ в России для афганских граждан.

— У России и всего мира сложился примерно такой подход к признанию талибов: сначала нужно убедиться, что новая власть готова себя вести «цивилизованно», а потом поднимать вопрос об исключении движения из списка террористических организаций. Как долго мировое сообщество намерено проверять талибов? И есть ли какие-то вещи, которые свидетельствуют, что власти движутся в направлении «цивилизованности»?

— Искусственных сроков нет. Главное — суть. У талибов, конечно, может быть собственное представление о том, как должен выглядеть Афганистан. Но к «цивильности» в понимании мирового сообщества они все-таки движутся. Правда, существенно медленнее, чем хотелось бы. Так, в десяти провинциях девочки начали ходить в школу. Этого, понятно, недостаточно, но уже хоть что-то.

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Объективности ради скажу, что проблемы с организацией обучения связаны в значительной степени с уже упомянутым мной безденежьем, вызванным заморозкой западниками афганских авуаров и коллапсом банковской системы страны под спудом западных санкций (до прихода талибов три четверти зарплат врачам и учителям приходились на донорскую помощь извне).

Далее. Талибы — единственная сила в стране, которая воюет с ИГИЛ. Воюет и теряет в этих стычках своих бойцов. Кстати, лишая афганские власти денег, западники, получается, вольно или невольно подыгрывают террористам. Над этим вообще-то надо бы задуматься. Что касается политики, то талибы заявляют, что нынешнее их правительство временное и они будут продвигаться к инклюзивности. Посмотрим.

В ходе состоявшейся на прошлой неделе в Исламабаде встречи со спецпредставителями расширенной «тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан) исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир-хан Муттаки сказал, что талибы готовы двигаться в направлении учета установок внешнего мира в зависимости от того, будет ли встречный отклик. Насколько я понимаю, речь идет в первую очередь о возможности возвращения Западом принадлежащих Афганистану денег. Позицию талибов о том, что блокировкой активов нарушены права человека, трудно оспаривать, поскольку в таких условиях страну, понятно, ждет жесткая социально-экономическая деградация. Населению будет совсем тяжко.

Первая доставка
талиб
Фото: REUTERS/Ali Khara

— Есть ли какие-то гарантии, что на фоне такого бедственного материального положения талибы не займутся наркобизнесом? Или только и остается, что верить им на слово?

— Это не вопрос веры. Борьба с наркобизнесом — тема серьезная. Судить будем только по делам. Те же западники, начавшие экономическое удушение Афганистана, должны понимать, что тем самым они лишь усиливают соблазн афганских властей латать финансовые дыры любыми способами.

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