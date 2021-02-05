Согласно подтексту: зачем глава дипломатии ЕС приехал в Россию

Несмотря на текущие разногласия, Брюссель и Москва заинтересованы в диалоге. С такими заявлениями выступили Жозеп Боррель и Сергей Лавров после встречи в российской столице. Визит европейского дипломата стал первым за четыре года и пришелся на очередной всплеск противоречий. Через месяц лидеры ЕС должны обсудить стратегию в отношении России, и, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нынешняя поездка — неплохой для этого плацдарм.

Пространство для диалога

Глава европейской дипломатии не посещал Россию почти четыре года — в последний раз на переговоры в Москву в качестве Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в апреле 2017 года приезжала Федерика Могерини. Ее преемник, бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, который занимает этот пост с декабря 2019 года, о намерении приехать в РФ заявил еще в марте 2020-го. «Мы должны изучить сферы общих интересов, и с этой целью, в рамках этих принципов [стратегии ЕС по РФ] я совершу визит в Россию как можно скорее», — сказал он тогда.

С того момента прошел почти год. За это время отношения Брюсселя и Москвы, изрядно деградировавшие после кризиса на Украине и крымских событий 2014 года, принципиально не изменились. Добавилось лишь несколько новых эпизодов — в частности, политическое обострение в Белоруссии и инцидент с Алексеем Навальным, ставшие новыми поводами для заочных споров Евросоюза и России.

Давно заявленный визит Жозепа Борреля пришелся на период, когда блогера уже осудили на 2 года и 8 месяцев колонии, судят еще по одному делу о клевете, а в России по этому поводу прошло несколько несанкционированных протестных акций. Некоторые члены Евросоюза — в частности, страны Балтии — призывали дипломата отложить поездку. Жозеп Боррель визит все же не отменил: по его словам, он «не разделяет мнение о том, что, когда дела плохи, разговаривать не надо». «Напротив, это тот момент, когда разговор необходим прежде всего», заявил 25 января дипломат.

Визит оказался довольно продолжительным — он проходит с 4 по 6 февраля. Переговоры с Сергеем Лавровым стали, похоже, единственной встречей с российским руководством; остальное время отведено контактам с представителями местных неправительственных организаций и академического сообщества.

Согласно подтексту1 Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

В интервью, которое Боррель дал накануне «Интерфаксу», он подчеркнул, что основная цель — «обсудить вопросы, касающиеся роли России в Европе и ее вовлеченности в международные дела в целом — все, что вызывает нашу [Евросоюза] обеспокоенность». Российский же МИД сообщил, что визит Жозепа Борреля — плановый и что одной темой прав человека переговоры с шефом российской дипломатии Сергеем Лавровым не ограничатся. Так и вышло.

Встреча дипломатов состоялась 5 февраля. На ней они обсудили состояние двусторонних отношений и расширение каналов для диалога. Стороны также говорили о ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки — в частности, затронули палестино-израильский конфликт, ситуации в Сирии и Ливии, положение иранской ядерной сделки.

Интересно звучала тональность итоговой пресс-конференции — сразу было понятно, кто к кому приехал в гости. Если Жозеп Боррель говорил, сглаживая углы, и даже про требование ЕС освободить блогера сказал как будто вскользь, принципиально не смещая на него фокус, то Сергей Лавров в выражениях не стеснялся и прямо высказывал при Жозепе Борреле то, что произносил ранее и в его отсутствие. Так, говоря о возможных новых санкциях ЕС, глава МИД РФ заявил, что в Москве к «односторонним нелегитимным ограничениям» уже привыкли.

— Поэтому мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе, — отметил дипломат.

Согласно подтексту2 Полицейские во время протестной акции в Москве, 2 февраля 2021 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Его европейский коллега обратил внимание на то, что пока ни одна страна ЕС предложений о санкциях не внесла. Однако этот вопрос с обсуждения не снят — Евросоюзу предстоят дискуссии на Совете министров иностранных дел.

В контексте критики в отношении российских правоохранителей за несколько дней до встречи Сергей Лавров направил своему коллеге записи того, как полиция реагирует на протесты в России и на Западе. На пресс-конференции дипломат заявил об однобоком освещении этих ситуаций за рубежом: по его словам, «из России западные СМИ показывают, как полиция реагирует, не показывая, на что она реагирует», а когда речь идет о западных событиях, «там в основном бесчинства демонстрантов».

Жозеп Боррель сказал, что возможности посмотреть переданные ему видео у него пока не было. При этом он отметил, что «чрезмерное использование силы имеет место не только в России», — например, насилие в США Евросоюз тоже осудил. Когда такое случается, разобраться с нарушениями должна именно судебная система, подытожил он.

Справка «Известий» Действующая стратегия Евросоюза в отношении России сводится к так называемым «Пяти принципам Могерини», которые участники объединения одобрили в 2016 году по следам украинского кризиса. Они сводятся к следующему: 1. Полное выполнение Минских соглашений; 2. Укрепление отношений ЕС с государствами «Восточного партнерства» и стран Центральной Азии; 3. Усиление внутренней устойчивости Евросоюза — в частности, в вопросах энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций; 4. Восстановление сотрудничества с Москвой «по некоторым избранным направлениям»; 5. Стремление ЕС поддерживать российское гражданское общество и стимулировать контакты между людьми и обмены.

Новая европейская стратегия

Эта поездка Жозепа Борреля должна стать плацдармом для стратегической дискуссии об отношениях между Евросоюзом и Россией, которую европейские лидеры намерены провести в марте 2021 года. Какой будет новая стратегия Брюсселя и намерен ли он пересмотреть свои нынешние «пять принципов», не известно. Российская сторона выразила надежду на то, что Евросовет сделает выбор в пользу «конструктивного, профессионального и прагматичного» взаимодействия с Москвой.

Согласно подтексту3 Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Доме приемов МИД РФ, 5 февраля 2021 года Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

— Противоречия, конечно, останутся, хотя лучше их сокращать. Но мы остаемся соседями и несем вместе ответственность за поддержание стабильности на нашем общем Европейском, Евразийском континенте, — подчеркнул российский министр.

Жозеп Боррель вновь заявил, что сейчас стороны рассматривают «друг друга больше как конкурентов, соперников, чем партнеров». По его словам, им предстоит найти общий язык на основе «уважения как суверенитета границ государств, так и прав и свобод человека».

По оценке экспертов, главная проблема двусторонних отношений лежит в том, что у Брюсселя и Москвы нет четкого понимания того, чего они хотят друг от друга.

— За последние годы повестка дня в отношениях между Россией и ЕС скукожилась до очень узких тем, — пояснил «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Понимания того, чего стороны хотят друг от друга в долгосрочном стратегическом плане, нет. Сейчас и Россия, и Евросоюз пребывают в состоянии довольно сложных внутренних перемен. В итоге каждый занимается собой, стремясь сократить внешние угрозы и используя отношения с партнерами в своих целях.

При этом ждать, что Евросоюз пересмотрит свои «пять принципов», не стоит, считает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Они сформулированы предельно общо, и в них можно вкладывать все, что угодно, — сказал «Известиям» эксперт. — Они отражают определенный расклад сил в Европе, который за последние годы не очень изменился. Большое значение имеет интерпретация этих принципов, и для нас важен пункт об избирательном сотрудничестве, поскольку он никак не был уточнен. В любом случае, модернизация этих принципов в соответствии с нынешними условиями была бы очень полезна.

Согласно подтексту4 Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

По оценке Андрея Кортунова, визит Жозепа Борреля, даже если его практические результаты будут очень скромными, должен был состояться. Ведь говорить о РФ в марте, не пообщавшись до этого с российской стороной, было бы не совсем правильно, подытожил эксперт.

Казалось бы, мирные переговоры несколько омрачил эпизод с высылкой из РФ европейских дипломатов. 5 февраля Россия объявила персонами нон грата представителей Германии, Польши и Швеции за то, что они, по версии РФ, участвовали в протестных акциях 23 января. Жозеп Боррель этот шаг осудил и призвал власти пересмотреть свое решение.