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Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России

Несмотря на очередное обострение отношений, глава европейской дипломатии посетит Москву в начале февраля
Фото: Depositphotos
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Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России
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2021-01-25 20:04:07
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Евросоюз на встрече глав МИД объединения не стал вводить санкции из-за ареста Алексея Навального. По оценке российской стороны, это может означать некоторую смену тактики Брюсселя в отношении Москвы: как заявили «Известиям» в Совете Федерации, какими бы ни были европейские ограничения, на позицию РФ они не влияют, и в ЕС, похоже, это начинают принимать в расчет. Вместе с тем в парламенте полагают, что подход Соединенных Штатов, которые Москва обвинила во вмешательстве в связи с несанкционированными акциями 23 января, останется прежним.

Смена тактики?

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Тот факт, что министры иностранных дел Евросоюза не обсуждали введение санкций в отношении РФ из-за ареста Алексея Навального, может говорить о смене Брюсселем тактики в отношении России. Так исход Совета ЕС оценил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Есть два подхода к прохождению конфликтных ситуаций: либо «мы не согласны, но диалог продолжаем», либо «мы не согласны и переводим диалог на язык санкций». До сих пор в ЕС превалировал второй подход, и понятно, что накоплен определенный опыт, который указывает на то, что такой язык в отношениях с Россией не проходит, — сказал «Известиям» сенатор. — Санкции могут быть сколь угодно обширными, но это никак не меняет нашу позицию по тем или иным вопросам — в данном случае по сохранению российского суверенитета и соблюдению российского законодательства. Евросоюз не меняет своих принципиальных оценок происходящего, и это их право. При этом, возможно, в Брюсселе начинают понимать бесперспективность такой стратегии и меняют тактику. Если это так, то такое развитие можно только приветствовать.

Статус-кто:
министры иностранных дел Евросоюза

Встреча министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе

Фото: Global Look Press/photothek.net/Felix Zahn
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Свою первую очную в этом году встречу главы МИД Евросоюза провели 25 января. В череде повесточных вопросов (отношения ЕС с США при Джо Байдене, сотрудничество с Великобританией, взаимодействие с Турцией, ситуация с миграцией в Боснии и Герцеговине, кризис в Венесуэле) министры обсудили ситуацию вокруг дважды осужденного российского блогера, которого арестовали 18 января по его возвращении из Германии в РФ.

До этого, 21 января, Европарламент принял резолюцию, в которой требовал освободить Алексея Навального и заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», а также призвал Совет ЕС на встрече 25 января ужесточить санкции в отношении России. Этот документ ЕП — рекомендательный, а потому юридически парламент не может принудить исполнить его положения совет. При этом, учитывая, что в октябре 2020 года Евросоюз одобрил меры в отношении некоторых российских высокопоставленных лиц из-за якобы отравления россиянина, можно было предположить, что арест послужит причиной для новых рестрикций.

Однако на этот раз обошлось без санкций: как рассказал «Известиям» накануне встречи источник в европейских дипломатических кругах, перед этим конкретным советом предложений ввести новые ограничения не выдвинула ни одна страна. Главная задача встречи заключалась в том, чтобы договориться, как Евросоюз будет действовать дальше. Эту информацию по итогу встречи подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе

Фото: TASS/EPA/Pool/John Thys

Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято, — сказал он, подчеркнув при этом, что Совет ЕС «готов реагировать и принять соответствующие меры, если того потребуют обстоятельства».

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Вместе с тем он информировал министров о том, что в ближайшее время все-таки совершит визит в Россию «по давнему приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова». Ранее отказаться от этой поездки дипломата призывали страны Балтии. Во время визита 4–6 февраля он намерен обсудить с российским руководством то, как Брюссель и Москва будут выстраивать свои отношения дальше. За этим последуют дискуссии на саммите Евросоюза в марте, на котором европейские лидеры планируют определить свою стратегию в отношении Москвы.

— Евросоюз уже выражал свою обеспокоенность относительно ситуации с блогером, и призывы ввести санкции исходили от некоторых стран. Но к этому мало что есть добавить, — пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Толку от новых рестрикций не будет, и, может, именно с этим связана некоторая вялость. Я не исключаю, что ЕС введет какие-то точечные ограничения, но к фундаментальным изменениям в двусторонних отношениях это не приведет.

Устойчивость стратегии

Ситуация вокруг Алексея Навального обострила отношения России с другим западным партнером. 25 января стало известно, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков поговорил с послом США в России Джоном Салливаном и выразил ему протест в связи с заявлениями американской стороны о несанкционированных акциях, которые прошли в России 23 января.

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Недовольство Москвы вызвало то, что диппредставительство США опубликовало на своем сайте информацию о том, по каким маршрутам должны были пройти шествия, и призвало американских граждан этих мест избегать. Затем пресс-секретарь посольства Ребекка Росс сообщила в своем Twitter, что США следят за данными о задержаниях в российских городах и «поддерживают право людей на мирные акции протеста, свободу волеизъявления». «Шаги, предпринимаемые российскими властями, подавляют эти права», — написала дипломат. После завершения митингов диппредставительство выступило с официальным заявлением, в котором осудило действия правоохранительных органов.

«Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу с нашими союзниками и партнерами в защите прав человека — будь то в России или там, где они подвергаются угрозе», — говорится в сообщении.

В ответ на эти заявления МИД РФ напомнил Вашингтону ситуацию со штурмом Капитолия, когда 6 января недовольные исходом выборов в США сторонники Дональда Трампа ворвались в здание американского конгресса, и обвинил его в лицемерии.

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Протест сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне

Протест сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января 2021 года

Фото: REUTERS/Stephanie Keith

— Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов, — говорится в сообщении министерства в Facebook. — Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств.

По оценке Константина Косачева, заявления американской стороны — это попытка вмешательства во внутренние дела и «косвенное покровительство протестным настроениям в России». И если внутри Евросоюза есть разные точки зрения по тому, как выстраивать отношения с РФ, то в США никакой внутренней борьбы на этот счет нет, поэтому питать иллюзии на изменение американского подхода не стоит, подытожил сенатор.

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