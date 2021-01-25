Тест на протест: чем закончились несанкционированные акции 23 января

Несанкционированные акции, прошедшие 23 января в десятках российских городов, собрали наибольшее число участников в Петербурге и Москве. На Пушкинскую площадь столицы, по официальным данным полиции, вышли четыре тысячи человек. В регионах собралось гораздо меньше сторонников дважды осуждённого блогера Алексея Навального — от десятков до нескольких сотен. При этом общественные наблюдатели, как и корреспонденты «Известий», отметили довольно корректные действия силовиков, которые в подавляющем большинстве эпизодов шли на применение спецсредств только в случае провокаций.

Оценивая события выходных, в Совфеде «Известиям» заявили о грубом вмешательстве в дела РФ на фоне протестов — посольство США заранее опубликовало маршруты митингов. Во ВЦИОМ отметили, что серьёзных предпосылок для роста протестных настроений сегодня нет. А вот эпидемиологи не исключили подъёма заболеваемости COVID-19 в течение недели, так как на акции вышли в том числе люди с подтверждённым коронавирусом, а соблюсти социальную дистанцию в толпе было невозможно.

Чай от силовиков

На призыв соратников взятого под арест блогера откликнулись жители нескольких десятков городов по всей стране, но самыми заметными ожидаемо стали акции в столицах. В Москве сбор протестующих был назначен на Пушкинской площади. Естественно, к объявленному в соцсетях времени начала "прогулки" сюда прибыли и сотрудники правоохранительных органов.

Тест на протест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пушкинская площадь, около полудня 23 января. Полиция через громкоговорители призывает собравшихся: «Не создавайте массовых скоплений с целью избежания распространения коронавирусной инфекции, соблюдайте социальную дистанцию, используйте маски и перчатки». Слышать такие объявления непривычно. Обычно на подобных мероприятиях граждан предупреждают о незаконности акции и просят разойтись, не мешая проходу людей.

А вот и еще более непривычная картина: протестующим раздают одноразовые маски, а росгвардейцы разливают горячий чай из термосов. Демонстранты снимают происходящее для «сторис» в Instagram. Кто-то в очередной раз шутит про «Новичок», но сотрудницу с термосом это уже даже не раздражает.

На площади к часу дня — порядка тысячи человек, ни одного плаката. Подростков среди пришедших не так много — по визуальным оценкам, около 15% от общего числа. Большинство собравшихся в масках, однако о соблюдении социальной дистанции говорить не приходится — люди стоят довольно плотно. К вечеру в Роспотребнадзоре уточнят, что среди участников было 19 человек, больных коронавирусом — то есть тех, кто должен сидеть на карантине. Можно предположить, что истинное число зараженных было намного больше — телефон с приложением, отслеживающим местоположение больного, наверняка взяли с собой не все.

«Хочешь и молчишь, хочешь и молчишь» — четыре девушки скандируют популярный в TikTok мем и смеются. Все без масок, на вид — школьницы старших классов.

Интересуюсь, не боятся ли они заразиться. Подруги моментально достают из карманов маски.

— А чего бояться? Мы русские, с нами Бог, — заявляет одна из них.

Все четверо начинают смеяться. На вопрос, есть ли им 18, смущаются: «А можно мы не будем отвечать?»

— Мне мама сказала, что не будет мою ж...пу отсюда вытаскивать, но я сама вытащу. Мы пришли за свободу, не за Навального, — уточняет одна из собеседниц.

Пытаюсь выяснить, знают ли они, по какому делу судят Навального, и с чем конкретно не согласны.

— Ну, я слышала про дело «Ив Роше», что-то там с условкой, — теряется девушка. — Но что точно, сейчас не скажу. Подождите, сейчас погуглю...

О том, что Навальный судим уже дважды, и, помимо дела «Ив Роше», имеет судимость также по делу «Кировлеса», школьницы не слышали. Как и о том, что еще до инцидента в самолете из Томска он несколько раз пропускал дни, в которые условно осужденному надо являться в органы.

«Я не сама»

На площадь тем временем продолжают прибывать люди. Примерно в 13:30 начинаются первые задержания. Силовики используют тактику протестов августа 2019 года — шесть-семь сотрудников идут в сцепке, вклиниваются в толпу, забирают одного человека и уводят в автозак для проверки документов.

Тест на протест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В первую очередь внимание правоохранителей привлекают именно подростки, чтобы, как признается одна из служительниц закона, «увести их, пока здесь не началась потасовка».

— Подростки легко следуют информационным веяниям, как флюгер поворачивается на ветру - на их решения крайне легко повлиять, — согласна и исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

Позже в этот же день уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявит: на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержали порядка 300 несовершеннолетних. Правозащитники отмечают, что большую их часть отпустили без составления протокола.

К двум часам дня — анонсированному времени начала акции — у протестующих в руках появились красно-белые плакаты формата А3 с лозунгами «Мы не боимся», «Навальный не боится, и ты не бойся».

— Я не сама их распечатала, — поясняет девушка, раздающая плакаты. — Мне дали, вот я и раздаю. Кто дал, я не запомнила.

По аналогии с плакатами раздают и «народные листовки» — небольшие, размером с ладонь, буклеты, на которых написаны рекомендации: никого не отдавать, вставать в сцепки, не заводить ярко выраженного лидера. Похожими рекомендациями пользовались и участники протестов в столице Белоруссии. Снизу — просьба распространять в соцсетях.

К слову, в этих же соцсетях еще в преддверии акций начали появляться фейки о «колонне 40 машин Росгвардии, которая едет в Москву, чтобы помешать революции». В TikTok публиковались видео, на которых пользователи со ссылкой на «брата в МВД» сообщали, что «отдан приказ на расстрел женщин и детей, которые выйдут на митинг». Естественно, ни того, ни другого не произошло.

Все распространители в один голос утверждали, что занимаются этим по велению совести или из чувства справедливости. Однако проверка информации о координаторах, работавших на акциях протеста 23 января, началась в этот же день.

Снежки и не только

Ближе к 15:00 в силовиков начинают лететь снежки — хотя правозащитники ранее рекомендовали не бросаться ничем. В какой-то момент снежков становится слишком много, черные шлемы силовиков густо укрываются белыми пятнами от точечных попаданий в голову.

— Не провоцируйте, вы их сейчас разозлите, — пытается остановить "снежный батл" женщина 35-40 лет.

Тест на протест Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Но призывы не действует. Вскоре вместо снежков в сторону силовиков летят бутылки и даже петарды.

Ответ не заставил себя ждать: начались активные задержания, в ход пошли резиновые дубинки. Первые ряды протестующих пытались в соответствии с рекомендациями встать в сцепку, но силовикам удалось довольно быстро ее разорвать. Автозаки довольно быстро наполняются задержанными — позднее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщит, что задержано в этот день было около тысячи человек.

Не менее активными оказались и участники акции в Петербурге. На Исакиевской площади один из них пробрался за ограждения и залез на машину-эвакуатор, а когда сотрудник ДПС сделал ему замечание, протестующий ударом в голову сбил его с ног. Напал он и на коллегу избитого сотрудника, пытавшегося его остановить. Долго скрываться "митингующему" не удалось - сейчас он (как оказалось, IT-специалист) задержан и ему может грозить реальный тюремный срок.

А на площади Восстания 54-летняя женщина пострадала в ходе задержания полицейскими одного из участников митинга. После нанесенного ей удара ногой петербурженка Маргарита Юдина ударилась головой об асфальт — позднее врачи обнаружили у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылка. 24 января к ней в больницу прибыл сначала представитель руководства питерской полиции, а потом и сам ударивший ее омоновец - с цветами и извинениями.

— Я хочу вам принести глубочайшие искренние извинения. Поверьте, там очень сложный был день для полиции, — признался он. — Наложение фактов: за пять минут до этого меня газом залили, у меня запотело забрало, и я не видел, кто, что происходит. Я вам клянусь, для меня эта ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, это была личная трагедия.

— Мальчишечке этому скажите, чтобы не переживал, — попросила врачей женщина, когда за полицейским закрылась дверь.

В этот же день Маргариту выписали из больницы – по словам медиков, она чувствует себя хорошо и задерживать ее в больнице причин нет.

— Обидчика я простила. Потому что понимаю: молодежь наша в трудном положении. Это противостояние — оно искусственное, — заявила она «Известиям».

По данным московского Депздрава, в ходе субботних акций в столице пострадали 29 человек - уже на следующий день все они были выписаны.

Пострадали в этот день и силовики — по предварительным данным, что травмы получили около 40 сотрудников правоохранительных органов. Позже СК РФ сообщил, что по этим фактам организованы доследственные проверки, а по четырем фактам возбуждены уголовные дела.

Тест на протест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Несмотря на задержания и применение насилия, правозащитники отметили: полиция действовала в рамках закона.

Политолог Екатерина Шульман, которая присутствовала на протестах в качестве наблюдателя от Московской Хельсинкской группы, считает, что полиция действовала гораздо сдержаннее, нежели на выступлениях 2019 года.

— То, что я видела в 19-м году, было куда неприятнее, чем то, что я видела, — подчеркнула эксперт. — При этом надо учитывать, что очевидец видит только то, что непосредственно перед глазами, а не картину в целом. Потом мне приходилось видеть и видео с совсем другой картинкой, чем та, которую можно было наблюдать на Пушкинской площади в первой части митинга.

Ранее в ролике, выложенном на своем канале в YouTube Екатерина Шульман уточнила, что после протестов 23 января гораздо больше людей, по сравнению с 2019 годом, отпустили без протоколов.

Цветной и Матросская

К четырем часам силовики начали активно зачищать Пушкинскую площадь. Толпа попыталась уйти в сторону Трубной, отстреливаясь снежками.

— Го на Кремль! — кричит один из парней в эйфории от того, что толпа перекрыла весь Страстной бульвар. Но выход на Большую Дмитровку, ведущий к Кремлю, перекрыт полицейской машиной.

Ранее о «походе на Кремль» говорилось в сообщении посольства США в РФ. Адресовано оно американским гражданам, в нем дипломаты предостерегают: в Москве в 14:00 состоятся акции протеста, не согласованные с властями, толпа двинется от Пушкинской к Кремлю. Хотя сами протестующие озвучивали другую конечную точку маршрута — Манежную площадь.

В МИД РФ фразу посольства о «походе на Кремль» назвали недопустимой и, вместе с опубликованными ранее на сайте диппредставительства маршрутами митингов, расценили как вмешательство во внутренние дела России.

— Уверен, что сообщения посольства США можно расценивать как грубое вмешательство во внутренние дела России. Мы видели, когда некие молодчики, прикрываясь акцией Навального, по сути пытались спровоцировать беспорядки, — заявил «Известиям» первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров. — Вот избили сотрудника ГИБДД в Петербурге. За такое в Америке сразу бы пристрелили протестующего.

Тест на протест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

На Трубной протестующие в ответ на задержания внезапно пошли в атаку. В силовиков и их автомобилей полетели все те же снежки и бутылки, которые протестующие доставали из мусорок.

Служебный автомобиль с номерами АМР также попал под удар — у черной Toyota Camry разбит передний бампер и лобовое стекло, водитель получил ранение глаза. Позднее появились сообщения, что машина принадлежит ФСБ. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

— Вот, машину побили, раньше не было такого. Эта машина там своими номерами как бы демонстрировала то, что она принадлежит какому-то человеку от власти. Но, вот, это, пожалуй, внове, — отметила Екатерина Шульман. — У нас не бьют витрины, не портят чужое имущество, это вообще не принято абсолютно. Поэтому случай с разбитым автомобилем вызывает удивление.

Происходящее в итоге перестало устраивать часть молодых людей, приехавших на акцию. Ряды протестующих начали редеть.

— Мы пытаемся понять, где открытое метро, никто ничего не понимает, — признался «Известиям» один из участников «прогулки». — Какое-то хождение по кругу.

Видя, что на Цветном бульваре протест идет на спад, Telegram-канал «Штаб Навального» призвал остатки сторонников идти к СИЗО Матросская тишина, где находится сам блогер.

Уже в половине девятого на улице Матросская Тишина ОМОН применил ту же тактику вытеснения — цепь из силовиков шла на протестующих, заставляя их уйти на Стромынку и к 1-ой Боевской улице. К 22 часам район зачищен.

— Главная проблема митингов 23 января — отсутствие ясной политической цели, общей стратегии и единой повестки. Лозунги, состав участников, тактика в различных центрах протеста отличались, иногда кардинально, — пояснил «Известиям» генеральный директор Агенства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Куда кривая выведет

Вечером 23 января в штабе Навального с радостью признали, что в TikTok видео под хэштегом #Навальный набрали миллиард просмотров. Сам осужденный ранее записал видеообращение, в котором поблагодарил школьников, устроивших «беспредел в TikTok». К слову, онлайн-трансляцию происходящего в Москве сотрудники ФБК вели по странному стечению обстоятельств из Германии.

Тест на протест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Этот же штаб анонсировал и продолжение акций протеста на следующих выходных. Как раз этому времени станет понятно, как подскочит кривая заболеваемости коронавирусом в РФ — учитывая, что несогласованные демонстрации прошли по всей России, включая и те города, где ситуация и до 23 января оставалась критической.

По словам главврача больницы имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения Москвы Ольги Шараповой, мероприятия по борьбе с пандемией в Москве ещё идут полным ходом.

— Койки в больницах внезапно не стали пустыми. Если мы не будем соблюдать предписанные меры, ограничения могут вернуться, — пояснила эксперт «Известиям».

Даже если на митинг придут молодые люди, они потом вернутся домой, где у них есть бабушки, дедушки или пожилые родители, отметил в беседе с «Известиями» заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Соответственно, это событие — не просто риск здоровью, а риск жизни. Хотелось бы, чтобы люди это учитывали. Стоит, принимая решение, соразмерить это участие и жизни близких, — подчеркнул эксперт.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил «Известиям»: до событий 23 января массовые опросы населения показывали не рост протестных настроений, а наоборот, их снижение. Это связано с той фазой кризиса — пандемического, экономического, политического — который мы сейчас переживаем. По его словам, в России в таких ситуациях протестные настроения не растут, а наоборот снижаются, потому что люди считают, что протесты — это самый длинный путь решения своих проблем, ищут более короткие пути.

Эксперт упомянул закон Токвилля, выведенный в XIX веке: люди начинают испытывать повышенное недовольство и протестовать не тогда, когда становится хуже, а когда становится лучше, — но недостаточно быстро.

— Почему же протесты состоялись? Конъюнктурно дело в чрезвычайно сильной раскрутке Навального (возвращение-задержание-выступления), в ней были задействованы большие информационные силы и средства. В общем, настоящее информационное сетевое наступление, хорошо организованное и профинансированное, — уточнил эксперт.

Говоря об участии подростков в незаконных акциях, глава ВЦИОМ отметил: в России молодежь оказалась самой травмированной в социально-психологическом плане частью общества в результате коронакризиса. Для них это первый серьезный кризис, у них нет опыта выживания, преодоления, как у старших поколений.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу по возвращении из Берлина. Причина — дело «Ив Роше», по которому Навальный был осужден на 3,5 года условно. 29 декабря прошлого года ФСИН объявила блогера в розыск за многократные нарушения испытательного срока ещё до августовского инцидента в самолёте. Химкинский суд постановил арестовать Навального до 15 февраля. 2 февраля по требованию ФСИН состоится суд по этому делу.