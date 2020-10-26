Бунт обещанный: как в Белоруссии проходит день всеобщей забастовки

В Белоруссии 26 октября началась всеобщая стачка в знак протеста из-за победы на выборах президента Александра Лукашенко . Акция гражданского неповиновения была анонсирована лидером оппозиции Светланой Тихановской еще две недели назад, поэтому каждая из сторон загодя готовилась к новому раунду противоборства. Примкнули к забастовке не все предприятия. К примеру, Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», «Белаз» и ряд других в стачке не участвовали. Вместе с тем часть рабочих завода колесных тягачей, а также тракторного и электротехнического заводов покинули цеха . Опрошенные «Известями» эксперты отмечают, что простой предприятий так или иначе скажется на экономике республике, вместе с тем протест не сгенерировал картинки завтрашнего дня.

Сидя и пешком

Общенациональная забастовка в Белоруссии была обещана еще 13 октября. Тогда лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко ультиматум: либо он до 25 октября объявляет о своем уходе в отставку, либо на следующий день страна столкнется со всеобщей стачкой .

Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что белорусский лидер возьмет и оставит свой пост . Да и воскресные события в очередной раз продемонстрировали нулевые шансы на тихое решение конфликта: по итогам митингов в Минске милиция заявила о задержании около 160 человек, по всей стране — свыше 500. Под вечер Светлана Тихановская призвала людей на следующее утро выйти на всеобщую забастовку на предприятиях, заблокировать дороги и отказаться от покупок в госмагазинах.

Наиболее активно проявили себя студенты. В восемь с небольшим утра в главном корпусе Белорусского госуниверситета началась сидячая забастовка, участие в которой приняли около 100 человек . Учащиеся Белорусского государственного медицинского университета собрались вместо аудитории в центре вуза. К полудню, согласно данным местных телеграмм-каналов, солидарность с протестами проявили студенты еще десятка национальных вузов — невзирая на угрозы отчислением со стороны некоторых деканатов.

Немалая часть студентов предпочла бастовать не сиднем, а маршем до центра города . В районе полудня на проспекте Независимости в районе Белорусского национального технического университета начались задержания: большинству из протестующих удалось убежать, но несколько человек все же попали в автозаки. Правда, это не сильно испортило планы митингующей молодежи, к которой днем присоединились и пенсионеры, с некоторых пор выбравшие для своих выступлений понедельники.

— Несмотря на то что протестующие несколько устали, они не намерены сдаваться. Пусть не все, кто-то не дозрел, чтобы идти до конца, но я точно не сдамся. Режим рухнет, хоть и не завтра, и я очень верю, что Новый год встречу в новой Беларуси, — поделилась с «Известиями» студентка одного из минских вузов, принявшая участие в забастовке.

Как и в прошлые недели, свое отношение к происходящему попытались высказать и водители — целенаправленным созданием пробок на дорогах и перекрытием движения . Гаишники разгоняли пешеходов, встававших в цепочки солидарности, что, впрочем, не мешало людям скреплять руки заново некоторое время спустя.

Разделившиеся

Еще в районе 9 утра по телеграмм-каналам прошли сообщения, что к забастовке примкнули части рабочих таких предприятий, как Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный и Минский электротехнический заводы . Как видно на попавших в Сеть видеокадрах, покинувшие цеха сотрудники вышли на улицу и долго скандировали «Далучайся!» («Присоединяйся!»).

Бунт обещанный Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Самые противоречивые данные поступали по поводу стачки на «Гродно Азот» , что сполна продемонстрировало: власть и протестующие ведут еще и активную информационную войну. По данным ряда интернет-СМИ, еще на рассвете на территорию прибыл ОМОН, на предприятии начались задержания некоторых сотрудников . Из-за этого их коллеги стали отказываться принимать смену в цеху, а ОМОН — якобы пытаться заставить их приступить к работе. По сообщениям руководства «Гродно Азот», никакой забастовки на заводе и не намечалось: на работу не вышли всего пять человек по различным причинам, и все «техпроцессы идут в штатном режиме», заверил журналистов пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Слухи о начале стачки он связал с тем, что блокировать выход рабочих «Гродно Азот» на работу пыталась группа из 100 человек, большинство из которой «ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения».

Уже к обеду стало ясно, что крупнейшие предприятия Белоруссии (Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», «Белаз» и ряд других) на забастовку не вышли . Промышленные предприятия работают в штатном режиме и никакой информации о начале массовых забастовок нет, подтвердил «РИА Новости» помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга.

В одной минской частной компании, правда, случилось, наоборот: руководящий состав выступил за участие в забастовке, а вот рядовые сотрудники оказались против.

— Пять человек принесли заявления о выходном за свой счет. Директор подписал их без проблем, он сам сторонник бастовать по-итальянски. Но поскольку все остальные продолжили работать, вынужденно осталась на службе и эта руководящая пятерка — правда, чаи гонять, — рассказал «Известиям» минчанин Валерий, работающий в этой компании. — В прошлый раз люди уже получали серьезный нагоняй за участие в забастовках, поэтому сейчас не рискуют.

А сотрудник одной из IT-компаний рассказал «Известиям» о «профилактических беседах» . По словам собеседника, недавно в офис приходил сотрудник правоохранительных органов, который, досматривая рабочие ноутбуки, предупредил о последствиях участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

— До этого у нас уже были задержаны двое сотрудников. И нас предупредили, что компания попала в некий «лист наблюдения», какой — неизвестно. Поэтому на забастовку 26 октября мы не вышли, но перечислили сумму дневного заработка в фонд солидарности BySol. Инициатива полностью добровольная, многие ее поддержали, — рассказал он.

Некоторые частные компании 26 октября не стали открывать свои двери. Кофейни, пиццерии, шиномонтажи, шоурумы, камерные бутики и даже секс-шопы дружно позакрывались «по техническим причинам» — кто на инвентаризацию, кто на переучет, а кто и на санитарный день, потому что «во всем виноваты тараканы», гласило объявление на двери.

Проявили себя и айтишники, которых Светлана Тихановская также просила поддержать протест. Неизвестный хакер еще утром разместил на сайте, дающем сводную информацию по курсам валют и акций во всех белорусских банках, электронный баннер с призывом забыть на время про кредиты, курсы и вклады, поскольку «сейчас самое важное — соблюдение закона и остановка насилия».

— Лукашенко придется учитывать фактор экономики — она в рецессии . И бастующие предприятия еще больше усугубят финансовое положение в стране, а порвать мосты с рабочими президент республики, безусловно, не сможет, — сказал «Известиям» белорусский экономист и политолог Ярослав Романчук.

Он пока не берется делать прогнозы о том, у кого больше терпения, упорства и ресурсов, чтобы в этой борьбе выиграть. Доцент кафедры политической теории МГИМО политолог Кирилл Коктыш отметил, что оппозиция не в состоянии сменить тактику .

— В протесты был привнесен элемент гейминга — это, с одной стороны, обеспечило массовость, но с другой — затруднило решение и без того сложной проблемы — как политизировать ситуацию. Протест не сгенерировал картинки завтрашнего дня и никаких политических требований, кроме эмоционального требования отставки . И со стороны организаторов это совершенно бездарное использование человеческого потенциала, — пояснил он.

С другой стороны, по мнению Кирилла Коктыша, четкой картинки завтрашнего дня нет и у власти. Хотя институционально победу одержит государство, очертил он ближайшие перспективы развития ситуации в Белоруссии. Между тем ренее Лукашенко признал, что сейчас вся полнота власти сосредоточена в руках президента, и объявил о подготовке к конституционной реформе.