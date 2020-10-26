Ультимативно и в форме: как в Белоруссии готовятся ко всеобщей забастовке

В воскресенье, 25 октября, Белоруссию вновь захлестнули масштабные акции протестов: в этот день закончился срок ультиматума, который ранее выдвинула белорусский лидер оппозиции Светлана Тихановская. Главным требованием был уход президента страны Александра Лукашенко со своего поста. Жители отреагировали на молчание действующего лидера многотысячным шествием в столице, несмотря на погоду и бушующую коронавирусную инфекцию. Протестующие вышли на акции и в регионах: Бресте, Лиде, Борисове, Жодино и других городах страны. Уже 26 октября, согласно замыслам оппозиции, в республике должна начаться всеобщая забастовка на предприятиях, в магазинах и точках общественного питания. Однако в парламенте страны уверены: бастовать в ущерб себе трудовой коллектив никогда не будет.

Не во вред себе

Из толпы митингующих в Минске раздаются уже ставшие привычными лозунги «Жыве Беларусь!» и «Уходи». Сейчас к ним добавился новый: «Он вас кинет». На сером фоне неба и осенних улиц — бело-красные флаги. Такой, например, у молодого человека, проходящего мимо нас. Поравнявшись с ним, спрашиваем, что он думает о будущем протестов.

— Вопрос не в силах, а в том, что до победы останавливаться нельзя. Есть ощущение, что митингующие подустали, — отвечает юноша. — Но они не сдаются. Дальше — участие во всеобщей забастовке. Я буду. Но коллеги меня в этом не поддерживают. Наверное, не доросли. Что касается других организаций — не знаю.

На вопрос о требованиях оппозиции об отставке президента молодой человек отвечает: если Тихановская «решились на ультиматум, значит, план есть». Верить в успех продолжают и в штабе экс-соперницы Александра Лукашенко на выборах главы государства.

— Ультиматум сработал и работает дальше. Наша победа, победа белорусского народа, очевидна и неизбежна, мы стараемся ее ускорить — чтобы минимизировать негативные последствия для людей и экономики страны, — заявили «Известиям» в штабе Светланы Тихановской. — Сам Лукашенко потерял связь с реальностью, поэтому мы ожидаем реакции теперь уже не от него, а от чиновников, осуществляющих руководство страной. Сейчас ее управление практически парализовано. Забастовка там, по сути, уже идет, чиновники следят, куда будет склоняться чаша весов. Сейчас, когда они увидели, что на провластный митинг собрать сторонников режима не удалось, они будут делать выводы. И теперь уже им надо действовать быстро, иначе они разделят с Лукашенко ответственность за преступления режима в полной мере.

А мы проходим дальше в толпу. Наш юный собеседник был прав: здесь действительно создается ощущение, что, понимая последствия для себя и семьи, прекратить работу с завтрашнего дня смогут далеко не все.

В этом уверены и в парламенте страны.

— Протестующим никогда не удавалось организовать даже малозначительные забастовки на предприятиях. Как правило, все они заканчивались неудачно. И нет никакого сомнения, что завтра мы увидим аналогичную ситуацию. Трудовые коллективы в ущерб себе бастовать не будут, — заявил «Известиям» председатель комиссии палаты представителей Белоруссии по международным делам Андрей Савиных.

Выдвинутый оппозицией ультиматум явно доказывает, что там не до конца понимают реальную обстановку в стране, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Изначально понимая абсурдность требований по отстранению Александра Лукашенко от власти, организаторы мероприятия не стали дожидаться реакции власти на «народный ультиматум» и фактически уже объявили так называемую всеобщую забастовку, которая должна начаться с завтрашнего дня. Но по всем видимым признакам это также не более чем информационный вброс, не имеющий под собой никаких реальных оснований, — отметил в беседе с «Известиями» политолог. — Как следствие, вывод: протесты становятся всё более вялыми, идеи оппозиционеров воспринимаются всё меньшим количеством людей, наступает время затишья. Надо готовиться к буре.

Смена тактики

Если раньше демонстранты подчеркивали мирный характер действий и намерений — проводились женские марши солидарности и демонстрации пенсионеров — то 25 октября толпа была настроена намного агрессивнее. В ходе столкновений с протестующими правоохранители применили светошумовые гранаты и, по некоторым данным, резиновые пули.

В МВД отрицать применение специальных средств не стали: представители министерства заявили, что в этот раз были зафиксированы случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов. Судя по сообщениям очевидцев, столкновения митингующих и силовиков проходили и в других городах страны: Лиде, Новополоцке, Гродно и Бресте.

В Минске протест достиг пика, когда шествие дошло до улицы Орловской — недалеко отсюда находится РУВД Центрального района города. Когда против протестующих, вплотную подошедших к оцеплению, применили светошумовые гранаты, участники акции врассыпную бросились во дворы.

Ультимативно и в форме-1 Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Telegram-каналы в этот день сообщили как минимум о двух пострадавших — девушке, под ноги которой угодила светошумовая граната, и митингующем, раненном резиновой пулей. Также очевидцы писали о холостых выстрелах в воздух и оконных стеклах, полопавшихся от взрывов.

Согласно данным белорусского правозащитного центра «Весна», в ходе акций было задержано более 100 человек.

Другим знаковым событием этого воскресенья мог стать митинг сторонников действующего президента. На нем, как ожидалось, должен был выступить Александр Лукашенко. Однако накануне, 23 октября, лидер страны отменил сбор. По словам главы государства, выступить в его поддержку высказали желание больше 200 тыс. человек, но мероприятие не состоялось из соображений безопасности.

Позже премьер-министр республики Роман Головченко отметил, что риски, связанные с участием в митинге такого количества людей, достаточно велики и в спокойное время. В рядах протестующих могут появиться радикалы, а при такой плотности граждан «последствия могут быть разные», отметил глава правительства.