Быстро не будет: протестующие в Минске снова сменили тактику

Минувшие выходные в белорусской столице вновь прошли под знаком протеста. Участники организованных оппозицией акций на этот раз попытались передислоцироваться из центра Минска на периферию, но от задержаний их это не спасло: по итогам двух дней за решетку попали свыше 120 человек. Митинги будут продолжаться в стране еще не один месяц — пока реальная оппозиция не будет участвовать в недавно созданной площадке для сбора мнений о возможных изменениях Конституции, считают политологи. Предложения по поправкам в основной закон республики будут предоставлены в парламент после 25 октября — дня, по окончании которого президент Александр Лукашенко, должен, как считает его оппонент на недавних выборах Светлана Тихановская, сложить полномочия.

Неудавшийся разрыв шаблона

По итогам субботней акции в Белоруссии были задержаны 58 её участников, но это не остудило пыл недовольных властью. 18 октября протесты возобновились — в этот раз демонстранты решили сосредоточить «ударную силу» уже не в центре Минска, а на городской периферии. В воскресенье на улицы вышли, по разным оценкам, до 30 тыс. человек. Марш начался от железнодорожного вокзала, откуда колонна отправилась на Партизанский проспект и устремились в сторону МКАДа.

Правоохранительные органы готовились встречать протестующих в центре: уже утром здесь началось оцепление улиц, подвозили БТРы и технику, оснащенную системой так называемой мобильной баррикады. Параллельно сотовые операторы на время отключили интернет или снизили его пропускную способность до минимума. Кроме того, закрытыми оказались станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская» и «Пролетарская».

Быстро не будет_1 Участники несанкционированной властями акции протеста «Партизанский марш» в Минске Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Несмотря на разные локации, разойтись у противоборствующих сторон не получилось. Новая стратегия не уберегла протестующих: первые задержания по уже классическом сценарию начались еще до начала основного марша на станции метро «Пролетарская». По итогам воскресенья, согласно данным белорусского правозащитного центра «Весна», число задержанных участников демонстраций достигло 66 человек. Причем в их ряды угодили не только протестующие, но и сотрудники прессы, освещавшие акции протеста.

Ранее первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич предупреждал о готовности применения боевого оружия для поддержания порядка на улицах Минска. А начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков и вовсе заявил в эфире "Беларусь 1", что оружие будет применено к любому, кто "поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов".

Быстро не будет_2 Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии преградили путь участникам несанкционированной акции протеста «Партизанский марш» на улице в Минске Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Мы перестали бояться. Раньше бусы подъезжали, все разбегались. Сейчас — ну приехали и приехали. Применять боевое оружие они уже грозили. Я разговаривал с врачом, который утверждал, что очень много людей попадали к ним именно с огнестрельными ранениями, — поделился с «Известиями» молодой человек из числа протестующих.

Впрочем, в нынешние выходные противостояние прошло без применения огнестрельного оружия. Хотя резиновые пули в воздух выпущены были: как позднее сообщили в ГУВД, поводом для этого стали камни, полетевшие в толпу правоохранителей.

Не все так просто

10 октября, спустя два месяца после президентских выборов, на которых официально победил Александр Лукашенко, но чью победу оппозиция не признала, власти страны заявили о начале диалога с оппозицией и протестующими. Александр Лукашенко встретился, в частности, с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба. После этого двое арестованных вышли на свободу, однако одна из наиболее весомых для оппозиции фигур — экс-претендент на пост главы государства Виктор Бабарико — все еще остается в СИЗО. Он уже заявил, что встречу с Лукашенко нельзя назвать диалогом, поскольку диалог подразумевает нахождение всех его участников на свободе.

Отвергает диалог и Светлана Тихановская - экс-кандидат в президенты республики, признанная рядом западных стран победителем выборов в стране. 16 октября она даже предъявила Александру Лукашенко ультиматум: или сложить полномочия до 25 октября, или столкнуться с национальной забастовкой всех предприятий, блокировкой всех дорог, обвалом продаж в государственных магазинах уже 26 октября.

Быстро не будет_4 Жительница Минска в окне дома во время несанкционированной властями акции протеста «Партизанский марш» Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Примечательно, что недавно в Белоруссии было объявлено о создании площадок для сбора мнений о возможных изменениях в Конституции, и свои предложения оппозиция должна представить в парламент именно до 25 октября.

После этого стартует процесс различных форумов и диалогов, и уже в декабре на всебелорусском собрании эти предложения будут обобщены и представлены в качестве общего мнения, рассказал "Известиям" белорусский политолог Алексей Дзермант.

— На ряд протестующих это повлияет, но радикальная часть, активно поддерживаемая Тихановской из-за рубежа, продолжит свою деятельность, — заметил политолог в беседе с «Известиями». — Протестная волна и сейчас будет продолжаться. Быстро на нет все не сойдет — в протестах участвует довольно радикальное ядро оппозиции, несогласное на конституционную реформу и условия, на которых ее готова проводить власть. Поэтому в ближайшие месяцы протесты продолжатся, хотя количество людей будет уменьшаться.

Быстро не будет_3 Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированного марша оппозиции на Партизанском проспекте в Минске Фото: ТАСС

К слову, если в первые недели движущей силой сопротивления выступала молодежь, то сейчас на улицы стали выходить и другие категории граждан. Например, на минувшей неделе в Минске прошли акции пенсионеров и матерей. Еще одним новшеством стало шествие людей с ограниченными возможностями, которых милиция, как и пенсионеров, разгонять е стала.