Неудачно приземлился: чем закончится арест Навального

Суд приговорил Алексея Навального к аресту на 30 суток — до 15 февраля. За это время должно пройти заседание по ходатайству ФСИН о замене ему условного наказания на реальное. В конце 2020 года блогера объявили в розыск за «многократное нарушение испытательного срока» по делу «Ив Роше». Он был задержан 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево по возвращении из Берлина в Москву. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, уголовные дела будут доведены до суда.

За нарушение режима

18 января в Москве состоялся суд над Алексеем Навальным. Накануне вечером он вернулся из Берлина, где проходил лечение после инцидента в самолёте, летевшем из Томска в Москву в августе 2020 года. Начиная с 29 декабря он находился в розыске за многократное нарушение испытательного срока.

Ночь после задержания Алексей Навальный провел во 2-м отделе полиции УМВД города Химки. Заседание началось в 12:30 и прошло не в здании суда, а в отделении полиции. Как пояснили в МВД, такой формат был связан с тем, что в день прибытия в РФ у задержанного не было актуального теста на COVID. Доступ в помещение был также ограничен — в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Заседание проходило по запросу ФСИН, которая требовала поместить блогера под стражу до того момента, как будет рассмотрено ходатайство о замене ему условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд приговорил его к 3,5 года условно, а его брата Олега — к такому же сроку в колонии общего режима. Алексею Навальному был назначен испытательный срок в пять лет, который в 2017 году был продлен еще на год.

На заседании 18 января суд постановил поместить задержанного под стражу сроком на 30 дней — до 15 февраля. 29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене блогеру условного наказания на реальное.

По строгости закона

Задержание проходило на законных основаниях, так как во время своего лечения Алексей Навальный не уведомил органы ФСИН о том, что будет находиться за пределами РФ, считает директор организации «Право и порядок» Олег Иванников.

— У сотрудников ФСИН были все основания для того, чтобы попросить суд об изменении меры пресечения. Да они, по сути, и не могли поступить иначе, так как это предусмотрено действующим российским законом, — пояснил он.

ФСИН сообщила, что оппозиционер не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Пропускать даты, назначенные ФСИН, Навальный начал еще в январе 2020 года: до инцидента в самолете из Томска он проигнорировал шесть таких явок.

Однако, по словам партнера коллегии адвокатов «Де-юре» Антона Пуляева, помимо ФСИН серьезные претензии к Навальному имел и Следственный комитет, недавно возбудивший уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошенничества в особо крупном размере.

— Следователь, который занимается именно уголовным делом по части 4 статьи 159 УК РФ, мог посчитать необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В этом случае, он обязан был бы выйти с ходатайством в суд. Первоначально арест должен быть сроком на два месяца, в дальнейшем эта мера может быть продлена, — рассказал Антон Пуляев.

Как считает следствие, с 2016 года возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией собрал в качестве пожертвований 588 млн рублей, но 356 млн из этой суммы блогер потратил на личные цели.

Уголовные дела, которые были возбуждены в отношении задержанного, будут доведены до суда, убежден Олег Иванников.

— Сейчас у правоохранительных органов есть актуальная информация в отношении Алексея Навального, которая проверяется: о незаконном сборе денежных средств в виде шефской помощи, которая в принципе расценивается как мошенничество в особо крупном размере. Дело будет доведено до суда и решение будет принято в соответствии с законом, — прогнозирует эксперт.

«Известия» попытались связаться с адвокатом блогера Вадимом Кобзевым, но он не ответил на звонок.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа, после того как ему стало плохо в самолете, вылетавшем из Томска в Москву. По итогам обследований врачи больницы в Омске, где совершил посадку рейс с блогером на борту, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Каких-либо отравляющих веществ анализы, по данным медиков, не выявили. Через несколько дней родственники Навального перевезли его в немецкую клинику, где позже он вышел из комы. Западные страны, обвиняя Россию в якобы отравлении россиянина, не предоставили ей никаких доказательств: так, запросы РФ к Германии перенаправлялись в ОЗХО, а оттуда обратно к Германии.