Без условностей: что последует за задержанием «берлинского пациента» в Шереметьево

Задержание Алексея Навального в Шереметьево было проведено на основании вынесенного три недели назад постановления начальника УФСИН по Москве. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ФСИН, комментируя произошедшее в столичном аэропорту. В службе уточнили, что ранее условно осужденный блогер был объявлен в розыск из-за многократных нарушений испытательного срока. Пропускать обязательные даты регистрации он начал еще в прошлом январе. Более того, согласно заключению врачей берлинской клиники "Шарите", в которой проходил лечение россиянин, он был выписан 20 сентября, а к 12 октября был здоров. Однако возвращаться в Россию, где ему предстояло регулярно являться на регистрацию, Навальный не спешил. Дальнейшую меру пресечения для блогера определит суд, до решения которого он будет находиться под стражей.

Неоправданные ожидания

По данным газеты Bild, накануне запланированного на 17 января вылета из Берлина, Алексей Навальный и его супруга были доставлены в немецкую столицу из "секретного места" под охраной федеральной уголовной полиции. Проводить фото- и видеосъемку внутри аэропорта журналистам запретили, сославшись на меры по борьбе с коронавирусом. Блогера на черной Audi с мигалкой подвезли сразу к самолету, минуя заход в здание, а регистрацию на рейс за Навальных провели трое сотрудников полиции.

Готовились к прилету Навального и в России. Его задержание в аэропорту Шереметьево, где самолет авиакомпании "Победа" приземлился из-за технических неполадок во Внуково, проводили сотрудники УФСИН по Москве.

14 января стало известно о том, что Алексей Навальный объявлен в России в розыск по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше», по которому он был осужден условно на пять лет. ФСИН сообщила, что оппозиционер не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Причем пропускать даты, назначенные ФСИН, Навальный начал еще в январе 2020 года — до инцидента в самолете из Томска он проигнорировал шесть таких явок. Как уточнили во ФСИН, уже 20 сентября оппозиционер был выписан из немецкой клиники «Шарите», куда он был перевезен еще 22 августа, а к 12 октября он был здоров. А, значит, ничего не мешало ему вернуться на родину и явиться на регистрацию. 12 января ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный и пообещала «предпринять все действия», чтобы его задержать.

Уклонение от контроля

Нарушение режима отбывания условного срока — довольно распространенная практика, отметил доктор юридических наук, профессор Сергей Максимов. При этом для осужденного она может повлечь довольно серьезные последствия, подчеркнул эксперт.

— За это заменяют срок с условного на реальный, так как человек не выполняет тех условий, которые ему предписал суд, — пояснил он «Известиям». — Полномочия для задержания лица, уклоняющегося от исполнения условий отбывания условного срока, есть у всех, кто имеет поручения о розыске Алексея Навального. Поэтому по закону он может быть задержан после прибытия в Россию до установления личности, а дальше будет принято решение о необходимости избрания меры пресечения — его могут поместить под домашний арест до суда (суд о замене условного срока на реальный назначен на 29 января — «Известия»).

О том, что служба исполнения наказаний вправе ограничить свободу Навального - например, поместить под домашний арест - «Известиям» сказал и начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков. Однако замена условного срока на реальный обычно происходит тогда, когда совершено еще какое-то преступление либо административно-правовое нарушение, добавил он.

Впрочем, основания для задержания Алексея Навального могли быть не только у ФСИН, но и у Следственного комитета – в соответствии с возбужденным 29 декабря прошлого года уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, с 2016 года возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией собрал в качестве пожертвований 588 млн рублей, но 356 млн из этой суммы блогер потратил на личные цели.

По делам, которые СК инкриминирует Навальному, его могли бы арестовать до суда как минимум на два месяца, пока идет следствие, считает Игорь Гришаков.

- Люди добровольно вносили деньги в фонд ФБК. Поэтому нужно найти пострадавшего жертвователя, который напишет заявление со своей претензией о неправомерной растрате его денег, - подчеркнул Игорь Гришаков.

Мера пресечения в виде содержания под стражей избирается, если речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, и решение об аресте принимается судом в пределах нескольких суток, как правило двух дней, напомнил доктор юридических наук, доктор юридических наук профессор Сергей Максимов.

- По присвоению вверенного имущества инкриминируется хищение в особо крупном размере на сумму свыше миллиона рублей, но это уже тяжкое преступление, за которое грозит лишение свободы сроком до 10 лет, - отметил он.

По легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере, а это статья 174 статья УК, – максимальное наказание до семи лет лишения свобод, это также тяжкое преступление, пояснил Сергей Максимов. При назначении срока, по его словам, вина может складываться путем частичного или полного поглощения.

Накануне вылета «Известия» связывались с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш – ее номер был отключен. А адвокат блогера Вадим Кобзев отказался от комментариев.