Без суда последствия: что стоит за санкциями ЕС по «делу Навального»

Санкции Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным — инструмент информационной войны объединения с РФ: как заявили «Известиям» в Госдуме, Брюссель ввел меры так скоро для того, чтобы избежать вопросов о доказательствах причастности к инциденту российских властей . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, внесение в санкционный список шести государственных деятелей, в числе которых оказались директор ФСБ и замглавы администрации президента, вызывает множество вопросов, и первый из них — на каком реальном основании ЕС считает этих людей причастными к отравлению, если не было никакого расследования .

«Побудили и поддержали»

15 октября Евросоюз, а вместе с ним и Великобритания ввели санкции в отношении шести российских представителей и одной организации из-за якобы отравления Алексея Навального. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в ЕС, если таковые имеются, будут заморожены. Таким образом Брюссель реализовал «политическое решение», принятое главами МИД 12 октября. Список был опубликован в Официальном журнале Евросоюза. В него вошли:

— директор ФСБ Александр Бортников;

— первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;

— глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;

— полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

— замминистра обороны Алексей Криворучко;

— замминистра обороны Павел Попов;

— Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Без суда последствия_1 Алексей Навальный в клинике «Шарите» в Берлине Фото: Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS

Российских представителей обвиняют не в отравлении, но в «побуждении и поддержке» тех, кто это отравление совершил . Как пояснил источник «Известий» в европейских дипломатических кругах, «очень ограниченный круг людей имел доступ к отравляющему веществу и лишь немногие могли его доставить к месту происшествия». На запрос «Известий», почему Брюссель ввел санкции против конкретных людей и организации, если до сих пор нет имен подозреваемых, в Еврокомиссии не ответили.

О том, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», Берлин заявил в начале сентября . По его данным, эту информацию подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Позднее с соответствующим заявлением выступила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российская сторона неоднократно говорила о готовности сотрудничать в расследовании. При этом, по словам Москвы, возбудить уголовное дело в РФ не могут, поскольку ни германская сторона, ни ОЗХО доказательств ей не предоставили.

Без суда последствия_2 Участники саммита ЕС в Брюсселе Фото: Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS

— Никого фактическая сторона дела не интересует. Более того, фактическая сторона дела может многих разочаровать. Именно поэтому санкции надо было вводить быстрее , поскольку такие меры — важная часть информационной войны, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. — С этой точки зрения западная сторона объявила о санкциях вовремя. Пока есть иллюзия того, что она может предоставить доказательства, информационные пушки будут продолжать палить.

По словам политика, точечные меры говорят о демонстрации отношения ЕС к России через отдельных статусных людей, при этом серьезных последствий для экономического сотрудничества они не несут.

Догадки и ассоциации

В нынешнем санкционном списке напротив каждой фамилии и названия приведено обоснование, почему человек или организация там оказались. Обоснование для первых четырех сформулировано одинаково с поправкой на место работы. Вначале говорится, что «Алексей Навальный подвергался систематическим преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных органов в РФ из-за его видной роли в политической оппозиции», затем — что он «был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Учитывая, что Алексей Навальный был под наблюдением ФСБ в момент отравления веществом, которое «доступно только российским властям», «можно сделать вывод, что отравление было возможно только при участии ФСБ» и «с согласия президентского офиса», говорится в обосновании.

Что касается заместителей министра обороны, то их включение в список объясняется так: Минобороны взяло на себя ответственность за полное уничтожение химоружия, которое РФ унаследовала от Советского Союза. Использование запрещенного вещества в России могло произойти только из-за умысла или халатности военного ведомства, отмечается в документе.

Без суда последствия_3 Вид на здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

ГосНИИОХТ, который в СССР занимался разработкой химоружия, а после его развала приступил к уничтожению запрещенных веществ, в Евросоюзе обвинили в том же, в чем и Министерство обороны: по оценке ЕС, использование «Новичка» было возможно из-за невыполнения институтом своих обязательств по химическому разоружению.

— Логика выглядит так: «Новичок», кроме госструктур, никто использовать не мог; государством руководит президент, значит, всё это произошло с ведома президента; если он об этом знал, значит, была в курсе и администрация; если это произошло в Сибири, значит, причастен и постпред; если кто-то делал, то, наверно, ФСБ, и так далее, — сказал «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Это догадки Евросоюза, но остается вопрос, какое реальное отношение к инциденту имеют люди в списке. Для западной публики это звучит убедительно, для российской — нет.

Традиционный ответ

Российская сторона, комментируя санкционный список, заявила, что «никакая логика в подобном решении не просматривается».

— В целом решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва расценивает эти меры как недружественные и намерена дать на них «тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на санкции Евросоюза Россия ответит в соответствии с «дипломатической практикой» — зеркально . По словам экспертов, это означает, что Москва составит свой список из европейских чиновников, которым будет запрещен въезд в РФ и чьи активы в России будут заморожены.

Без суда последствия_4 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: РИА Новости/МИД РФ

— Этим всё, похоже, ограничится, и это печально, поскольку такой шаг ничего не даст в плане оперативного перехвата инициативы — этот ответ особо и не заметят, — сказал «Известиям» профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.

Судя по всему, одинаковые санкции против одного и того же лица Евросоюз может вводить несколько раз: так, Александру Бортникову уже был запрещен въезд в ЕС с перспективой заморозки активов после украинских событий 2014 года.

— В Евросоюзе система учета санкций иная, по сравнению, скажем, с США, где существует единый список заблокированных лиц, — пояснил «Известиям» Иван Тимофеев. — В ЕС этот список прилагается к каждому отдельному решению.

По оценке эксперта, Евросоюзу нужно было совершить символическое действие, чтобы подчеркнуть свое недовольство . Говоря о причастности российского государства, в этот список можно поместить любого российского чиновника без реальных результатов, поэтому, скорее всего, пока с введением санкций Евросоюз притормозит, подытожил Иван Тимофеев.