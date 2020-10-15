ФРГ, Франция и Польша выступили за сохранение «реалистичного диалога» с Россией

Страны Веймарского треугольника — ФРГ, Франция и Польша — считают важным сохранение «реалистичного и требовательного диалога» с Москвой. Об этом говорится в совместном заявлении МИД трех стран, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства в четверг, 15 октября.

Заявление обнародовали по итогам встречи министров иностранных дел Германии, Франции и Польши — Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Збигнева Рау в Париже.

«Мы напоминаем о важности реалистичного и требовательного диалога с властями России, в частности, с целью предотвращения непреднамеренной эскалации и укрепления, основанного на правилах миропорядка и европейской безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Министры призвали Москву расследовать произошедшее с Навальным и приветствовали введенные Евросоюзом санкции в связи с инцидентом.

Кроме того, они заявили о «безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины» и об убежденности в том, что Минские договоренности «остаются единственной основой для урегулирования конфликта» в Донбассе.

Главы МИД трех стран также «решительно осуждают» присоединение Крыма к России в 2014 году.

Ранее в четверг Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Постановление Совета ЕС опубликовано в официальном журнале альянса.

Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Европейского союза, замораживание активов и проведение финансовых операций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в этот же день, что Москва не оставит без должной реакции эти рестрикции.

О решении ЕС ввести ограничения стало известно 13 октября. Кроме индивидуальных санкций ограничения коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ФГУП ГосНИИОХТ).

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что санкции Евросоюза против Москвы являются следствием прямого давления на европейцев со стороны США. Министр пообещал введение ответных мер на действия альянса.

Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а больного госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, позже его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы Москвы Берлин не ответил.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России, а Севастополь — городом федерального значения.