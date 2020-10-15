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ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным

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Евросоюз 15 октября ввел санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Постановление Совета ЕС было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

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Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС замораживание активов и проведение финансовых операций.

Кроме индивидуальных санкций, ограничения коснулись и государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий, пишет «Газета.ру».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции Евросоюза против России являются следствием прямого давления на европейцев со стороны США. Помимо прочего, министр пообещал, что будут введены ответные меры на действия ЕС.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

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