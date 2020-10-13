Суть не важно: что означает «политическое решение» о санкциях Евросоюза

В Москве считают неприемлемыми новые санкции Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Как заявили «Известиям» в Совете Федерации, Россия на европейские меры должна ответить аналогичным образом. Вместе с тем когда и какие конкретно ограничения введет ЕС, пока непонятно — как сообщили в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел, четких временных рамок для легальной процедуры у Евросоюза нет . При этом в Москве понимают, что никаких доказательств ей так и не предоставят. А эксперты поясняют: решение о введении рестрикций — шаг политический, он лежит за пределами юридической плоскости.

«Политическое решение»

12 октября в Люксембурге прошла встреча глав МИД стран Евросоюза. На повестке стояли обострившиеся в последнее время проблемы на постсоветском пространстве: внутриполитический кризис в Белоруссии, нагорнокарабахский конфликт, протесты в Киргизии и отношения Евросоюза с РФ на фоне якобы отравления российского блогера Алексея Навального.

О том, что европейские дипломаты обсудят конкретные меры из-за ситуации с Навальным, накануне сообщила французская газета Le Monde: по данным издания, Франция и Германия составили список из девяти российских представителей, которых они считают «ответственными за попытку убийства» блогера. В него вошли сотрудники администрации президента и силовых ведомств, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) — это учреждение «считают местом создания в советские времена отравляющего вещества «Новичок». Тех, кто вошел в список, должны коснуться традиционные заморозка активов и запрет на въезд в Евросоюз.

В день министерской встречи эту информацию журналистам подтвердил представитель ЕС, при этом уточнив, что речь идет о «политическом решении», а не о реальном утверждении списка. «Наши группы в совете уже работают над этим, но у нас нет четких временных рамок для легальной процедуры», — отметили в Брюсселе.

От слов по делу Жозеп Боррель, председатель Европейского парламента Фото: REUTERS/Jean-Christophe Verhaegen

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на итоговой пресс-конференции, намерение стран подтвердил: политического соглашения они достигли — санкции по делу Навального проработают технические группы ЕС. Будет ли это вышеобозначенный список из девяти человек или что-то другое, пока непонятно. Вместе с тем Жозеп Боррель подчеркнул: дело Навального не может определять отношения Евросоюза с Россией.

Возможные новые меры вписываются в работу европейского санкционного режима за распространение и использование химического оружия, который был введен в 2018 году. На нынешней встрече главы МИДов без обсуждения еще на год продлили его действие. Сейчас санкции касаются «пяти человек, связанных с химическими нападениями в Сирии», четырех — «с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», а также сирийского Центра научных исследований и изысканий. Вполне возможно, что из-за инцидента с Алексеем Навальным этот список будет расширен.

— Нет ни уголовного дела, ни документов, подтверждающих факт отравления и тем более причастность к этому граждан России, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров . — Евросоюз проводит политику двойных стандартов: по одним вопросам он следует решениям суда, по другим — без каких-либо оснований обвиняет РФ во всех смертных грехах. На эти санкции надо отвечать аналогичным образом, найдя у европейцев болевые точки.

О том, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», Берлин заявил в начале сентября. По его данным, эту информацию подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Позднее с соответствующим заявлением выступила и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российская сторона неоднократно говорила о готовности сотрудничать в расследовании этого дела . При этом, по словам Москвы, возбудить уголовное дело в РФ не могут, поскольку ни германская сторона, ни ОЗХО не предоставили ей доказательства (в частности, пробы). Глава МИД России Сергей Лавров 9 октября заявил, что ФРГ так и не ответила на те четыре запроса, которые ей направила российская Генпрокуратура, и выразил уверенность в том, что никаких доказательств Москве так и не предоставят. Комментируя возможные новые санкции по этому делу, министр отметил, что ими в России не удивлены.

От слов по делу Здание ОЗХО Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Здесь возникает вопрос: если расследование еще не окончено (да и непонятно, начиналось ли оно) и подозреваемых в этом деле нет, то насколько легитимно нынешнее политическое решение Евросоюза.

— Оно продиктовано чисто политическими причинами. Вводя эти санкции, ЕС пытается подчеркнуть свою позицию и показать, что он недоволен этой ситуацией, — пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Включение людей в список, скорее всего, будет произвольным: в отличие от инцидента в Солсбери, это не условные [Руслан] Боширов и [Александр] Петров (граждане РФ, которых Великобритания обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. — «Известия»). В Москве это решение будут считать безосновательным, политизированным и лишенным какой-либо доказательной базы.

По словам эксперта, принятие санкций — это не результат судебного разбирательства, когда есть подозреваемые и стороны обвинения и защиты. Решение хоть и принимается в рамках определенного нормативного документа, но это не судебный шаг, а политический, который лежит за пределами юридической плоскости, подытожил Иван Тимофеев.

На восточном рубеже

Делом Алексея Навального санкционная повестка не ограничилась — на авансцену вновь вышел белорусский вопрос. Министры согласовали меры против Александра Лукашенко, в случае если «ситуация не улучшится» . Помимо этого, говорится в заявлении Совета, Брюссель намерен сократить двустороннее сотрудничество с официальным Минском, дополнительно помочь оппозиции и выделить средства всем «пострадавшим от полицейского насилия». К слову, в конце сентября меры против Минска — в том числе и против Александра Лукашенко — уже ввели Великобритания и Канада.

По оценке экспертов, тот факт, что Евросоюз заявил о намерении ввести ограничения против главы государства, имеет важное политическое значение . Как пояснил «Известиям» глава Отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, таким образом Брюссель указывает на то, что ответственность за происходящее в стране несет Александр Лукашенко и что ЕС с происходящим не согласен. Вместе с тем с практической точки зрения серьезного урона для официального Минска этот список не повлечет.

От слов по делу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Первостепенный вопрос в том, попадут ли под ограничения системообразующие белорусские предприятия. Если да, то это нанесет серьезный ущерб экономике страны, — пояснил Иван Тимофеев.