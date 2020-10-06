Бьют до дна: что последует за выводами ОЗХО по Навальному

Россия планирует предоставить участникам Конвенции о запрещении химического оружия хронологию «закулисных манипуляций» вокруг ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявили в МИД РФ, там подчеркнули, что рассчитывают на плодотворную совместную работу российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО. При этом в Совете Федерации «Известиям» сообщили, что Москва рассмотрит ответные меры, если Брюссель введет санкции из-за якобы отравления блогера. 6 октября ОЗХО объявила, что в организме россиянина было найдено аналогичное по характеристикам «Новичку» вещество. В европарламенте одни уверены — ЕС следовало бы сотрудничать с российским руководством и не делать резких бездоказательных заявлений, другие же виновника определили заранее. Политологи предрекли ухудшение российско-немецких отношений, что скорее всего повлечет за собой персональные санкции против граждан РФ.

Приложение к Новичку

6 октября Организация по запрещению химического оружия заявила, что ее анализ биомедицинских проб подтвердил: в организме Алексея Навального присутствовало вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку».

В отчете организации говорится о том, что «биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи пациента имеют характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в приложение по химическим веществам к конвенции по запрещению химического оружия» в 2019 году. Однако, в отчете есть пояснение — найденный в пробах гражданина РФ ингибитор холинэстеразы не был включен в расширенное после так называемого «дела Скрипалей» приложение по химическим веществам.

В МИД РФ заявили, что Россия намерена предоставить государствам — участникам Конвенции о запрещении химического оружия хронологию «закулисных манипуляций» вокруг ситуации с Навальным. В министерстве отметили, что эта «история получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию».

«Рассчитываем все же, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса», — говорится в ответе МИД на отчет ОЗХО.

Ранее российская сторона неоднократно говорила о готовности подключиться к расследованию случившегося и через разные каналы просила предоставить результаты исследований европейских специалистов, однако все эти обращения остались без ответа.

Справка «Известий» 4 марта 2018 года полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены без сознания на улице в Солсбери. На следующий день тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. Позднее выводы британских экспертов о типе отравляющего вещества подтвердили в ОЗХО. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Однако доказательства так и не были предоставлены.

Как заявил «Известиям» один из создателей отравляющего вещества класса «Новичок», экс-сотрудник ГосНИИОХТ Владимир Углев, препарат, которым по утверждению ОЗХО, отравили россиянина, действительно не был включен в приложение по химическим веществам к Конвенции по запрещению химического оружия. Так что Россию теперь могут обвинить и в том, что она не подала сведения о веществе, которое было обнаружено при исследовании ОЗХО биомедицинских проб.

При этом глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин подчеркнул в беседе с «Известиями», что вопрос списков и модификаций — это в большей степени «казуистика».

— К тому же, мы уничтожили все химоружие в 2017 году, в том числе и то, которое могло быть отнесено к таковому. Этот процесс проходил под международным контролем, в том числе и США. Ничто не могло остаться незамеченным, — подчеркнул эксперт.

О том, что технический анализ ОЗХО якобы подтвердил следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок» в организме Навального, сообщило также британское представительство при организации. Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, выступая в комитете британского парламента в тот же день, заявил, что Великобритания изучит отчет ОЗХО и примет решение по поводу мер в отношении России.

— Мы пока не связали (ситуацию вокруг Алексея Навального. — «Известия») с ФСБ или российским государством, однако есть исключительно веский повод для того, чтобы потребовать ответов у Москвы, — подчеркнул глава ведомства.

На запрос «Известий», считается ли обнаруженное вещество химическим оружием и запрещено ли его использование на официальном уровне, в ОЗХО оперативного ответа не предоставили.

Генерический режим

ОЗХО передала отчет о миссии организации по оказанию запрошенной технической помощи в связи со случившимся с Алексеем Навальным ФРГ, где тот проходил лечение и находится до сих пор. В кабмине страны заявили, что результаты соответствуют независимым экспертизам, сделанным в Германии, Швеции и Франции. Кроме того, ФРГ вновь призвала Россию дать объяснения по инциденту.

— Реакция в ближайшие дни будет обсуждаться в ЕС и исполнительном совете ОЗХО, нарушение конвенции организации не может остаться безнаказанным, — заявили в правительстве страны.

3 октября, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, если ОЗХО подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, то Евросоюз обязательно введет санкции в отношении России. 5 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в подобной тактике.

— Евросоюз в своем кругу создал еще один генерический режим [санкций] за использование запрещенных видов химикатов… У меня нет никаких сомнений, что этот режим будут пытаться применить к ситуации вокруг Алексея Навального, ― отметил он во время встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса.

Однако, немецкий политолог Александр Рар подметил: несмотря на то, что российско-немецкие отношения из-за этого инцидента ухудшились, пока от Запада не исходят резкие обвинения против России.

— Из-за того что Навальный так быстро «воскрес» у общественности все-таки появляются сомнения, поэтому резкие обвинения пока не звучат. Вряд ли это заставит запустить экономические санкции, скорее стоит ожидать персональных. Пока все наблюдают за ситуацией, — подчеркнул эксперт.

2 октября в Брюсселе начался двухдневный внеочередной саммит Европейского союза, одним из главных вопросов которого стало обсуждение введения санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Однако на деле ЕС обошелся декларативными заявлениями.

— Европейские чиновники уже нашли виновных, хотя расследование только началось. Сейчас в Европе мы видим классический сценарий — по определению ответственность несет РФ. Хотя ЕС сейчас было бы правильнее сотрудничать с российским руководством в рамках совместного расследования, ведь речь идет о российском гражданине, — заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, французский политик Тьерри Мариани.

Болгарский депутат Европарламента от социалистов Елена Йончева также подчеркнула в беседе с «Известиями», что пока нет заключения — нельзя делать поспешные выводы.

— По делу Навального должна быть сформирована группа, в которой все заинтересованные страны будут представлены. Пока нельзя делать заявления, которые негативно отразятся на экономических и политических отношениях России и ЕС. В том числе неуместно и давление на «Северный поток-2», — подчеркнула политик.

В Москве же говорят о зеркальном ответе в случае давления.

— ОЗХО — не та структура, которая определяет решения ЕС. Ее заявление вызывает большие сомнения, ведь она уже выполняла политический заказ, вспомним ситуацию в Сирии (в 2017 года организация выпустила доклад о «химических атаках» в САР. Он утверждал, что власти республики атаковали Думу с применением хлора. Позже информацию опроверг WikiLeaks, предоставив доказательства инсценировки якобы атаки. — «Известия»). Однако если ЕС введут санкции, Россия будет рассматривать ответные меры, — заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Семье россиянина удалось перевезти его в немецкую клинику, где позже он вышел из комы.

6 октября Навальный дал свое первое большое интервью блогеру Юрию Дудю, где рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что уже практически восстановил моторику и речь и хочет вернуться в Россию. Правда, пока ему необходимо пройти месяцы реабилитации.