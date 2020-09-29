Евродеформация: зачем ЕС критикует и поощряет Украину одновременно

Несмотря на кризис, Евросоюз собирается и дальше поддерживать Украину на пути реформ. Однако прогресс, достигнутый Киевом за шесть лет финансовой помощи ЕС, вызывает у Брюсселя вопросы . Как заявили опрошенные «Известиями» члены Европейского парламента (ЕП), за эти годы Киев, пройдя «большой путь, приблизился к европейским стандартам». Однако в заявлениях руководства ЕС всё больше замечается раздражение в адрес украинской стороны. Не последнюю роль в этом играет и желание Киева пересмотреть экономическую часть Соглашения об ассоциации и получить больше привилегий . В Еврокомиссии уже дали понять: в ближайшее время менять условия договора никто не будет.

Смена тона

«Как я сказал президенту [Украины], Европейский союз — это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ поддержать Украину — помочь в реформировании страны. Но только сами украинцы могут осуществить эти реформы». Это слова из недавней статьи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля , которую он написал после своей поездки в Киев. В ней он подчеркнул: Евросоюз — «сильнейший и наиболее надежный партнер Украины», которая с 2014 года получила от ЕС поддержку на беспрецедентную сумму в €14 млрд и €190 млн на борьбу с последствиями COVID-19.

Евродеформация Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

«Президент Зеленский — до сих пор источник надежды: граждане по-прежнему ждут, что он завершит реформы и совершит обещанные перемены, ради которых он был избран», — утверждает Жозеп Боррель, недвусмысленно давая понять: надежды Евросоюза Киеву оправдать пока не удается. Правда, спустя несколько дней резкие фразы о «благотворительности» и «банкомате» с сайта Еврокомиссии исчезли — видимо, к отношениям с Украиной в Брюсселе решили и дальше подходить менторски-доброжелательно и без явного недовольства.

В ЕП поощрительный подход к украинским реформам разделяют — по словам опрошенных «Известями» европарламентариев, с 2014 года страна «прошла большой путь и приблизилась к европейским стандартам», а потому Евросоюз должен и дальше ее в этом поддерживать.

— Сейчас мы находимся в процессе оказания первой помощи, которая была одобрена после подписания Соглашения об ассоциации. После ее оценки мы сможем нацеливаться на другие инструменты, — сказал «Известиям» участник делегации ЕП по отношениям с Украиной, словацкий депутат Иван Штефанец . — Уверен, что, несмотря на кризис, Евросоюз должен и дальше финансово поддерживать своих ближайших соседей.

Евродеформация Площадь Независимости, Киев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По его словам, главная цель этого процесса — членство Украины в ЕС . Путь к нему долгий и сложный, однако в среднесрочной перспективе будет достаточно, если украинские граждане начнут жить в справедливом, безопасном и функциональном государстве, подытожил политик.

— Европейский союз должен помогать развивать верховенство закона в соседних с ним странах, поскольку организованная преступность и коррупция часто имеют трансграничное воздействие, — отметил в беседе с «Известиями» член той же делегации ЕП, чешский политик Микулаш Пекса. — ЕС должен держать открытыми свои двери для Украины, Белоруссии, России и других стран региона. Однако решение провести жизненно важные реформы и присоединиться к нам всегда должно оставаться в руках граждан этих государств .

Новые вводные

Эксперты обращают внимание на то, что визит высокопоставленного чиновника Евросоюза на Украину состоялся лишь через полтора года после выборов президента . По словам колумниста газеты The Independant, эксперта клуба «Валдай» Мэри Дежевски, это говорит о том, что в Брюсселе наконец приняли тот факт, что Владимир Зеленский возглавил страну.

— Евросоюз продвигает ту же программу, что и во время своего сотрудничества с [бывшим президентом Петром] Порошенко, — борьба с коррупцией, административная реформа и так далее, — сказала «Известиям» эксперт. — Однако с этим, на мой взгляд, может возникнуть две проблемы. Во-первых, я не думаю, что коррупцию можно побороть в одиночку. Во-вторых, у Зеленского есть несколько конкретных программ и инфраструктурных проектов, для которых он хочет привлечь иностранные инвестиции, — они впечатляюще проработаны, но вряд ли совпадают с ожиданиями Евросоюза.

Евродеформация Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Киеве, Украина Фото: Global Look Press/Xinhua

Тема реформ в обмен на помощь станет одной из ключевых на 22-м саммите ЕС–Украина, который состоится 6 октября в Брюсселе . При этом офис президента Украины после визита Жозепа Борреля и в преддверии брюссельской встречи заявил, что Евросоюз приветствует «лидерство [Владимира] Зеленского в продвижении реформ в земельной сфере, финансовом секторе, а также в направлении борьбы с коррупцией и снижения влияния олигархов».

Вместе с тем к встрече на высшем уровне стороны подходят с разными позициями. В Киеве всё чаще говорят о том, что экономическую часть Соглашения об ассоциации (заключено в 2014 году, вступило в силу в 2017-м), в которой речь идет о зоне свободной торговли (ЗСТ), надо пересмотреть, предоставив украинской стороне больше привилегий — в частности, в сфере торговых квот и ограничений. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, Киев намерен начать предметные переговоры на этот счет в 2021 году и рассчитывает, что его позицию поддержит Польша.

Евродеформация Фото: REUTERS/Anton Muraviov

Однако, по словам источников «Известий» в Евросоюзе, до тех пор, пока не будут реализованы нынешние положения, надеяться на включение дополнительных привилегий для Киева не стоит . Как заявил Жозеп Боррель в интервью украинскому изданию «Новое время», « это соглашение — основа для отношений между ЕС и Украиной, для нашего интенсивного сотрудничества. Таким оно останется на ближайшее будущее ».

Отсюда возникает вопрос: действительно ли Евросоюз готов принять Украину в свои ряды или же для него будет достаточно нынешнего партнерства?

— Я думаю, что мнения в ЕС по этой теме разделились, — считает Мэри Дежевски. — Восточная Европа, Швеция и, возможно, некоторые другие страны рассматривали сближение с Украиной как подготовку к ее подключению к ЕС. Западные страны — большая часть «старой» Европы — всегда рассматривали Соглашение об ассоциации как альтернативу членству в ЕС и по-прежнему исключают любую перспективу вступления Украины в объединение .