Евродеформация: зачем ЕС критикует и поощряет Украину одновременно
Несмотря на кризис, Евросоюз собирается и дальше поддерживать Украину на пути реформ. Однако прогресс, достигнутый Киевом за шесть лет финансовой помощи ЕС, вызывает у Брюсселя вопросы. Как заявили опрошенные «Известиями» члены Европейского парламента (ЕП), за эти годы Киев, пройдя «большой путь, приблизился к европейским стандартам». Однако в заявлениях руководства ЕС всё больше замечается раздражение в адрес украинской стороны. Не последнюю роль в этом играет и желание Киева пересмотреть экономическую часть Соглашения об ассоциации и получить больше привилегий. В Еврокомиссии уже дали понять: в ближайшее время менять условия договора никто не будет.
Смена тона
«Как я сказал президенту [Украины], Европейский союз — это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ поддержать Украину — помочь в реформировании страны. Но только сами украинцы могут осуществить эти реформы». Это слова из недавней статьи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которую он написал после своей поездки в Киев. В ней он подчеркнул: Евросоюз — «сильнейший и наиболее надежный партнер Украины», которая с 2014 года получила от ЕС поддержку на беспрецедентную сумму в €14 млрд и €190 млн на борьбу с последствиями COVID-19.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
«Президент Зеленский — до сих пор источник надежды: граждане по-прежнему ждут, что он завершит реформы и совершит обещанные перемены, ради которых он был избран», — утверждает Жозеп Боррель, недвусмысленно давая понять: надежды Евросоюза Киеву оправдать пока не удается. Правда, спустя несколько дней резкие фразы о «благотворительности» и «банкомате» с сайта Еврокомиссии исчезли — видимо, к отношениям с Украиной в Брюсселе решили и дальше подходить менторски-доброжелательно и без явного недовольства.
В ЕП поощрительный подход к украинским реформам разделяют — по словам опрошенных «Известями» европарламентариев, с 2014 года страна «прошла большой путь и приблизилась к европейским стандартам», а потому Евросоюз должен и дальше ее в этом поддерживать.
— Сейчас мы находимся в процессе оказания первой помощи, которая была одобрена после подписания Соглашения об ассоциации. После ее оценки мы сможем нацеливаться на другие инструменты, — сказал «Известиям» участник делегации ЕП по отношениям с Украиной, словацкий депутат Иван Штефанец. — Уверен, что, несмотря на кризис, Евросоюз должен и дальше финансово поддерживать своих ближайших соседей.
Площадь Независимости, Киев
По его словам, главная цель этого процесса — членство Украины в ЕС. Путь к нему долгий и сложный, однако в среднесрочной перспективе будет достаточно, если украинские граждане начнут жить в справедливом, безопасном и функциональном государстве, подытожил политик.
— Европейский союз должен помогать развивать верховенство закона в соседних с ним странах, поскольку организованная преступность и коррупция часто имеют трансграничное воздействие, — отметил в беседе с «Известиями» член той же делегации ЕП, чешский политик Микулаш Пекса. — ЕС должен держать открытыми свои двери для Украины, Белоруссии, России и других стран региона. Однако решение провести жизненно важные реформы и присоединиться к нам всегда должно оставаться в руках граждан этих государств.
Новые вводные
Эксперты обращают внимание на то, что визит высокопоставленного чиновника Евросоюза на Украину состоялся лишь через полтора года после выборов президента. По словам колумниста газеты The Independant, эксперта клуба «Валдай» Мэри Дежевски, это говорит о том, что в Брюсселе наконец приняли тот факт, что Владимир Зеленский возглавил страну.
— Евросоюз продвигает ту же программу, что и во время своего сотрудничества с [бывшим президентом Петром] Порошенко, — борьба с коррупцией, административная реформа и так далее, — сказала «Известиям» эксперт. — Однако с этим, на мой взгляд, может возникнуть две проблемы. Во-первых, я не думаю, что коррупцию можно побороть в одиночку. Во-вторых, у Зеленского есть несколько конкретных программ и инфраструктурных проектов, для которых он хочет привлечь иностранные инвестиции, — они впечатляюще проработаны, но вряд ли совпадают с ожиданиями Евросоюза.
Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Киеве, Украина
Тема реформ в обмен на помощь станет одной из ключевых на 22-м саммите ЕС–Украина, который состоится 6 октября в Брюсселе. При этом офис президента Украины после визита Жозепа Борреля и в преддверии брюссельской встречи заявил, что Евросоюз приветствует «лидерство [Владимира] Зеленского в продвижении реформ в земельной сфере, финансовом секторе, а также в направлении борьбы с коррупцией и снижения влияния олигархов».
Вместе с тем к встрече на высшем уровне стороны подходят с разными позициями. В Киеве всё чаще говорят о том, что экономическую часть Соглашения об ассоциации (заключено в 2014 году, вступило в силу в 2017-м), в которой речь идет о зоне свободной торговли (ЗСТ), надо пересмотреть, предоставив украинской стороне больше привилегий — в частности, в сфере торговых квот и ограничений. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, Киев намерен начать предметные переговоры на этот счет в 2021 году и рассчитывает, что его позицию поддержит Польша.
Однако, по словам источников «Известий» в Евросоюзе, до тех пор, пока не будут реализованы нынешние положения, надеяться на включение дополнительных привилегий для Киева не стоит. Как заявил Жозеп Боррель в интервью украинскому изданию «Новое время», «это соглашение — основа для отношений между ЕС и Украиной, для нашего интенсивного сотрудничества. Таким оно останется на ближайшее будущее».
Отсюда возникает вопрос: действительно ли Евросоюз готов принять Украину в свои ряды или же для него будет достаточно нынешнего партнерства?
— Я думаю, что мнения в ЕС по этой теме разделились, — считает Мэри Дежевски. — Восточная Европа, Швеция и, возможно, некоторые другие страны рассматривали сближение с Украиной как подготовку к ее подключению к ЕС. Западные страны — большая часть «старой» Европы — всегда рассматривали Соглашение об ассоциации как альтернативу членству в ЕС и по-прежнему исключают любую перспективу вступления Украины в объединение.
По оценке эксперта, в сложившейся ситуации преимущество находится на стороне второй группы стран — ведь Соглашение об ассоциации и высокий уровень инвестиций направлены на то, чтобы улучшить уровень жизни и инфраструктуру Украины, сделать ее более богатым и политически стабильным соседом, но не членом ЕС.